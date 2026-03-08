Norwegia chce świętować udział w mistrzostwach świata. Co dalej z nocną prohibicją?
08 marca 2026 09:22
Drammen chce stworzyć atmosferę wspólnego święta. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)
Całodobowa sprzedaż w czasie mundialu
Kierulf zwraca uwagę na godziny rozgrywania meczów. Jedno ze spotkań reprezentacji Norwegii ma rozpocząć się o godz. 5 rano. Jego zdaniem lokale nie powinny kończyć sprzedaży alkoholu o godz. 3 w nocy. Podkreśla jednocześnie, że decyzja o otwarciu lokalu należałaby do właścicieli.
Poparcie i sprzeciw wobec zmian
Pomysł spotyka się jednak z krytyką. Turid Solberg Thomassen z Chrześcijańskiej Partii Ludowej sprzeciwia się rozszerzeniu sprzedaży alkoholu. Jej zdaniem mecze można oglądać bez całodobowego spożywania alkoholu. Organizacja IOGT proponuje inne rozwiązanie – tzw. nocne kawiarnie, które mogłyby działać w nocy, ale bez sprzedaży alkoholu po godz. 3.
