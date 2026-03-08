Norwegia chce świętować udział w mistrzostwach świata. Co dalej z nocną prohibicją?

Drammen chce stworzyć atmosferę wspólnego święta. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)

Drammen rozważa wprowadzenie całodobowej sprzedaży alkoholu podczas letnich mistrzostw świata w piłce nożnej. Propozycja ma umożliwić kibicom wspólne oglądanie meczów rozgrywanych bardzo wcześnie rano.

W kilku norweskich miastach trwają przygotowania do wydłużenia godzin sprzedaży alkoholu w czasie MŚ w piłce nożnej. W części gmin lokale mogłyby serwować alkohol do godz. 6 rano. W Drammen pojawiła się jednak dalej idąca propozycja. Zakłada możliwość sprzedaży alkoholu przez całą dobę podczas turnieju.

Całodobowa sprzedaż w czasie mundialu Pomysł popiera Lavrans Kierulf z Partii Postępu. Jest przewodniczącym komisji ds. kultury, sportu i życia miejskiego w Drammen. Polityk podkreśla, że udział Norwegii w mistrzostwach świata to wyjątkowe wydarzenie. Jego zdaniem miasto powinno stworzyć warunki do wspólnego świętowania.



Kierulf zwraca uwagę na godziny rozgrywania meczów. Jedno ze spotkań reprezentacji Norwegii ma rozpocząć się o godz. 5 rano. Jego zdaniem lokale nie powinny kończyć sprzedaży alkoholu o godz. 3 w nocy. Podkreśla jednocześnie, że decyzja o otwarciu lokalu należałaby do właścicieli.

Miasto nie planuje wprowadzać obowiązku dla pubów.Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa

Poparcie i sprzeciw wobec zmian Propozycja nie została jeszcze przyjęta. Najpierw ma zostać rozpatrzona przez organy wykonawcze miasta. Następnie sprawą zajmie się rada gminy. Kierulf ocenia, że policja i branża gastronomiczna poradzą sobie z ewentualnymi skutkami zmian.



Pomysł spotyka się jednak z krytyką. Turid Solberg Thomassen z Chrześcijańskiej Partii Ludowej sprzeciwia się rozszerzeniu sprzedaży alkoholu. Jej zdaniem mecze można oglądać bez całodobowego spożywania alkoholu. Organizacja IOGT proponuje inne rozwiązanie – tzw. nocne kawiarnie, które mogłyby działać w nocy, ale bez sprzedaży alkoholu po godz. 3.

Rząd Norwegii chce tymczasowo umożliwić gminom wydłużenie godzin sprzedaży alkoholu podczas mistrzostw świata. Projekt zmian jest obecnie w konsultacjach, które potrwają do 13 marca. Po ich zakończeniu decyzję podejmie parlament. Proponowany wyjątek miałby dotyczyć alkoholu o zawartości do 22 proc., a szczegółowe zasady ustalałyby już poszczególne gminy.