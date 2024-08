Norweg poddany ekstradycji z Hiszpanii – oskarżony o rażące oszustwa w 175 sprawach

Z Hiszpanii dokonano ekstradycji obywatela Norwegii po trzydziestce. Mężczyzna jest oskarżony o rażące oszustwo w sumie w 175 indywidualnych sprawach karnych. Chodzi o oszustwa internetowe, polegające na przesyłaniu przez klientów pieniędzy za towar, którego nie otrzymali – podaje w komunikacie prasowym zachodni okręg policji.

Mężczyzna był poszukiwany od czerwca 2023 r. i został zatrzymany w Hiszpanii 9 lipca br. Od tego czasu przebywa w areszcie w oczekiwaniu na ekstradycję do Norwegii.

Wpadł na balkonie

FBT cytuje komunikat prasowy hiszpańskiej policji, z którego wynika, że ​​oskarżony został aresztowany na Wyspach Kanaryjskich. Do zdarzenia doszło po tym, jak policja początkowo myślała, że ​​widziała mężczyznę na balkonie, a następnie go szpiegowała, dopóki nie miała pewności, że to właśnie jego szuka.