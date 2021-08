Pijany pasażer na lotnisku w Oslo: z samolotu trafił do aresztu

4 sierpnia wieczorem mężczyzna po pięćdziesiątce został wyrzucony z samolotu linii Norwegian po tym, jak awanturował się na pokładzie. Pasażer był pijany i odmówił noszenia maseczki.

Nie chciał wracać do domu

Pasażer był nietrzeźwy, miał przy sobie alkohol, odmówił noszenia maseczki zakrywającej usta i twarz oraz nagrywał personel pokładowy. Mężczyznę udało się wyrzucić z samolotu, a następnie próbowano skłonić go, by wszedł do pociągu na lotnisku i wrócił do domu. Ponieważ jednak się to nie udało, został zbadany przez lekarza i noc spędził w areszcie.