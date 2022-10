Norweg niesłusznie skazany za zabójstwa wyjdzie na wolność: „Żadne pieniądze nie wynagrodzą mi 21 lat bólu”

Obecnie nie jest jasne, kiedy Sąd Apelacyjny Borgarting rozpatrzy sprawę Viggo Kristiansena, ale według NTB może to nastąpić „stosunkowo szybko”. wikimedia.org/ fot. Ssu/ https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en

Viggo Kristiansen, skazany w 2002 roku na 21 lat więzienia za zabójstwa i gwałty w Banehaia, prawdopodobnie wyjdzie na wolność. Prokurator generalny Jørn Maurud uznał, że wyrok jest bezpodstawny i zwróci się do Sądu Apelacyjnego o uniewinnienie Kristiansena bez przeprowadzania nowego procesu.

Sądy, które w tamtym czasie skazały Kristiansena, opierały się na spornych dowodach DNA i połączeniach z telefonów komórkowych, a także wyjaśnieniach Andersena. Teraz prokuratura doszła jednak do wniosku, że zeznania Andersena były nieścisłe i dalekie od wiarygodności i nie zgadza się z resztą dowodów.

Dowody oczyszczają z zarzutów

Dowody z telefonów komórkowych pokrywają się za to z wersją Kristiansena, że ​​w czasie, gdy dopuszczono się przestepstw, przebywał we własnej posiadłości. Dodatkowo nowe metody badań DNA ujawniły, że materiał genetyczny znaleziony 22 ata temu na obu ofiarach należy do Andersena.