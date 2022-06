Poszukiwany zbieg aresztowany przez policję: kilka dni ukrywał się w lesie

Stig Millehaugen (53) nie stawił się w zakładzie karnym w Trondheim, informuje policja. Mężczyzna odbywał sześciogodzinną przepustkę. Odbywa karę 21 lat pozbawienia wolności za morderstwo.

[AKTUALIZACJA, 08.06.2022]



Siódmego dnia od ucieczki policjanci znaleźli i aresztowali Stiga Millehaugena. Uciekinier przebywał w lesie niedaleko Oslo. Jak relacjonują funkcjonariusze, zatrzymanie odbyło się bez konieczności używania siły. – Stało się to w lesie w Østmarka, niedaleko Østmarksetra. Napotkał go patrol policyjny, a aresztowanie przebiegło bez dramatyzmu. Był chętny do współpracy. Prawdopodobnie przebywał w lesie od kilku dni, co doprowadziło do zmęczenia – relacjonuje na łamach NRK kierownik operacyjny Policji Tor Gulbrandsen.



Do zatrzymania doszło w środę, 8 czerwca około 10:30. Jak dodają funkcjonariusze, aresztowanie było możliwe dzięki wskazówkom otrzymanym przez mieszkańców.