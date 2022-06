Strzelanina w Oslo. Są ofiary śmiertelne, policja będzie uzbrojona

W nocy z 24 na 25 czerwca w kilku klubach nocnych w centrum Oslo doszło do strzelaniny. O morderstwo, usiłowanie zabójstwa i akty terrorystyczne został oskarżony 42-letni mężczyzna. W konsekwencji odwołano paradę równości w ramach Oslo Pride, a policja będzie tymczasowo uzbrojona.

To mógł być akt terrorystyczny

Sprawca otworzył ogień w klubach Per på hjørnet i London. Jeden z nich to lokal gejowski, w związku z czym śledczy podejrzewają, że strzelanina była aktem homofobicznym. Do zbroni doszło o 1:15 w nocy w klubie przed budynkiem sądu w Oslo. Świadkowie twierdzą, że mężczyzna wyjął broń z torby i zaczął strzelać. Po chwili przeniósł się do drugiego lokalu, gdzie goście bawili się z okazji festiwalu Pride. Napastnika aresztowano kilka minut później.