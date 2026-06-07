07 czerwca 2026 09:04
Nietypowy problem norweskiej szkoły. Dzieci uczone przez osoby bez wykształcenia
Problem małych gmin. Kto powinien uczyć dzieci?
Margareth Paulsen z gminy Gamvik wskazuje w rozmowie z NRK na problem z rekrutacją lokalnych kandydatów. Według niej ogłoszenia o pracę trzeba często publikować kilka razy. W tym roku wszystkie stanowiska nauczycielskie udało się obsadzić po pierwszym naborze. Gmina podpisała też umowy z dwiema lokalnymi osobami, które mają rozpocząć praktyczno-pedagogiczne kształcenie.
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Samorządy walczą z problemem. Trudna walka o nauczycieli
Dyrektor Elvetun skole Wenche Heide Hagerupsen podkreśla, że osoby bez pełnego wykształcenia pracują z doświadczonymi pedagogami. Od jesieni 2026 roku sytuacja ma się poprawić. Szkoła zatrudniła dwóch nowych nauczycieli. Gmina przeznaczyła też środki na formalne kształcenie pracowników bez kwalifikacji nauczycielskich.
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