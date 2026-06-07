Nietypowy problem norweskiej szkoły. Dzieci uczone przez osoby bez wykształcenia

Północna Norwegia ma najwyższy odsetek osób bez formalnego przygotowania nauczycielskiego w szkołach. W niektórych gminach ponad co czwarta osoba prowadząca lekcje nie ma pełnych kwalifikacji. Samorządy wskazują na trudności z rekrutacją, małą liczbę kandydatów i konieczność kształcenia własnych pracowników.

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Dane norweskiego Urzędu ds. Edukacji (Utdanningsdirektoratet) z bazy GSI pokazują różnice między regionami. W Troms odsetek osób uczących bez odpowiedniego wykształcenia wynosi 7 proc. W Finnmark to 8 proc., czyli około dwa razy więcej niż średnia krajowa. Najtrudniejsza sytuacja jest w gminach Dyrøy i Gamvik.

Problem małych gmin. Kto powinien uczyć dzieci? W Dyrøy w Troms 28 proc. osób prowadzących zajęcia nie ma formalnego wykształcenia nauczycielskiego. W Gamvik w Finnmark odsetek wynosi 34 proc. W Elvetun skole w Dyrøy dotyczy to co czwartej osoby uczącej w roku szkolnym 2025/2026. Szkoła działa w małej gminie, więc każda zmiana kadrowa mocno wpływa na statystyki.



Margareth Paulsen z gminy Gamvik wskazuje w rozmowie z NRK na problem z rekrutacją lokalnych kandydatów. Według niej ogłoszenia o pracę trzeba często publikować kilka razy. W tym roku wszystkie stanowiska nauczycielskie udało się obsadzić po pierwszym naborze. Gmina podpisała też umowy z dwiema lokalnymi osobami, które mają rozpocząć praktyczno-pedagogiczne kształcenie.

Gminy starają się kształcić kadrę na własną rękę.Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa

Ankieta Oddał(a)byś dziecko do szkoły z „nauczycielem bez papierów”? Tak, liczy się podejście i doświadczenie Tylko na chwilę, jeśli jest pod opieką pedagoga Nie, szkoła ma zapewnić pełne kwalifikacje Nie mam zdania / nie mam dzieci w szkole

Samorządy walczą z problemem. Trudna walka o nauczycieli Tommy Mikkelsen z gminy Dyrøy wyjaśnia na łamach NRK, że wysoki odsetek osób bez pełnych kwalifikacji wynika z tego, że część pracowników jest w trakcie kształcenia nauczycielskiego. Gmina chce wzmacniać kompetencje szkoły w dłuższej perspektywie. Kilka osób ma zakończyć naukę w najbliższych latach. Ma to stopniowo poprawić sytuację kadrową.



Dyrektor Elvetun skole Wenche Heide Hagerupsen podkreśla, że osoby bez pełnego wykształcenia pracują z doświadczonymi pedagogami. Od jesieni 2026 roku sytuacja ma się poprawić. Szkoła zatrudniła dwóch nowych nauczycieli. Gmina przeznaczyła też środki na formalne kształcenie pracowników bez kwalifikacji nauczycielskich.

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