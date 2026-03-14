Zasada jednego metra z Trondheim. Samorząd dał przykład całej Norwegii

Lokalne władze często traktują gastronomię jako element przyciągania turystów. Fot. Pixabay

W Trondheim wprowadzono nowe zasady dotyczące ogródków restauracyjnych. Lokale mogą ustawiać stoły i krzesła do jednego metra od ściany budynku bez składania wniosku i bez opłat. Rozwiązanie nazwano "Trondheimsmeteren" (zasada jednego metra z Trondheim). Podobne zmiany rozważają także inne norweskie miasta.

Nowe przepisy mają uprościć funkcjonowanie branży gastronomicznej. Restauracje i kawiarnie mogą szybciej reagować na dobrą pogodę. Wystarczy ustawić stoliki przed lokalem, jeśli znajdują się w odległości jednego metra od elewacji. Władze miasta wskazują na ograniczenie biurokracji i wsparcie dla przedsiębiorców. Przedstawiciele branży liczą na więcej dni z ogródkami zewnętrznymi.

Nowa zasada pozwala restauracjom ustawiać stoły i krzesła bez wcześniejszego pozwolenia. Wcześniej konieczne było składanie wniosków i przesyłanie planów do urzędu miasta. Procedura zajmowała czas i wymagała dodatkowych kosztów. Teraz wystarczy zachować jeden metr od ściany budynku. Rozwiązanie ma ułatwić działalność zwłaszcza małym lokalom.



Wiceburmistrz Trondheim Erling Moe z partii Venstre podkreśla, że celem jest ograniczenie biurokracji. Według niego przedsiębiorcy będą mogli szybciej reagować na zmiany pogody. W słoneczne dni wystarczy wystawić krzesła i rozpocząć obsługę gości. Moe mówi także o większym ruchu w przestrzeni miejskiej. Jego zdaniem nowe zasady mogą ożywić ulice.

W wielu miastach Norwegii sezon ogródków trwa od wiosny do wczesnej jesieni.Fot. pixabay.com

Inne miasta obserwują rozwiązanie Organizacja branżowa NHO Reiseliv popiera wprowadzenie "Trondheimsmeteren". Jej przedstawiciele wskazują, że wnioski o ogródki gastronomiczne bywają skomplikowane. Często wymagają planów technicznych i dodatkowych dokumentów. Dla małych firm oznacza to dodatkowy czas i koszty. Według organizacji uproszczenie może pomóc branży działającej na niewielkich marżach.



Podobne rozwiązania rozważają inne miasta w Norwegii. W Bergen wprowadzono już tzw. "Bergensmeteren". W Oslo sprawa jest obecnie analizowana przez władze miasta. W Stavanger propozycję zgłosiła partia Venstre. W Kristiansand temat jest dyskutowany w środowisku politycznym.

Podczas prac nad przepisami w Trondheim pojawił się także temat dostępności chodników dla osób z niepełnosprawnościami. Władze miasta podkreślają, że przedsiębiorcy muszą zapewnić możliwość swobodnego przejścia. Kontrole ma prowadzić również samorząd. W praktyce oznacza to, że każdy lokal musi dopasować ustawienie stolików do warunków ulicy.