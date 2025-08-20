Najpierw Bałtyk, teraz Svalbard. Rosyjskie zakłócenia doprowadzą do tragedii?
20 sierpnia 2025 12:10
Na zdjęciu: lotnisko w Longyearbyen. Fot. Bjoertvedt, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16820307
Wyróżnione ogłoszeniaWięcej
Ogłoszenia MojaNorwegia
Niebezpieczeństwo dla cywili i ratowników
Svalbard stał się elementem walki o rosyjskie wpływy w Arktyce.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa
Norwegia nie wie, czy winę ponoszą Rosjanie
Najbliższa rosyjska baza lotnicza znajduje się w odległości około 700 km od archipelagu. Brak jednoznacznych dowodów uniemożliwia jednak wskazanie konkretnego źródła problemu.
Rosja zakłóca sygnał GPS na północy
W marcu Polska oraz siedem innych państw europejskich zwróciły się do ONZ, wskazując Rosję jako odpowiedzialną za celowe zakłócanie sygnałów. Podkreślono, że problem wpływa zarówno na ruch lotniczy, jak i morski w regionie.
Królewiec bazą wojny hybrydowej?
Według ujawnionych danych, system powstaje od 2009 r. i obejmuje również inne lokalizacje w Rosji, takie jak Sierpuchów, Penza czy Ułan-Ude. Zakłócenia generowane przez kompleks oddziałują również na komunikację satelitarną, w tym Starlink.
Raport Norwegia
Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.
Jeszcze nikt nie skomentowałNapisz pierwszy komentarz