Strona korzysta z plików cookies

w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przejdź do serwisu

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Aktualności

Najpierw Bałtyk, teraz Svalbard. Rosyjskie zakłócenia doprowadzą do tragedii?

Emil Bogumił

20 sierpnia 2025 12:10

Kopiuj link
Najpierw Bałtyk, teraz Svalbard. Rosyjskie zakłócenia doprowadzą do tragedii?

Na zdjęciu: lotnisko w Longyearbyen. Fot. Bjoertvedt, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16820307

Od początku lipca nad archipelagiem Svalbardu występują zakłócenia sygnału GPS powodujące fałszowanie odczytów lokalizacyjnych. Norweski Urząd Lotnictwa (Luftfartstilsynet) wydał ostrzeżenia NOTAM dla pilotów operujących w regionie. Dotychczasowe działania nie pozwoliły ustalić źródła problemu, co zwiększa ryzyko w ruchu lotniczym.

Wyróżnione ogłoszenia

Więcej

Tłumaczenie przysięgłe dokumentów na norweski

Wymieniaj walutę taniej i bezpieczniej – PLN ⇄ NOK z Walutomat.pl

Jobbleder.no – darmowa aplikacja do szybkiego tworzenia faktur, timelist i ofert w Norwegii

Ogłoszenia MojaNorwegia

Pierwsze poważne zakłócenia GPS w rejonie Svalbardu odnotowano 8 lipca. Zjawisko to polega na fałszowaniu sygnału satelitarnego, w wyniku czego odbiorniki wskazują błędne dane o położeniu. Norweski Urząd Lotnictwa uznał sytuację za istotne zagrożenie dla nawigacji, publikując ostrzeżenia NOTAM dla pilotów. Mimo prowadzonego monitoringu, źródło zakłóceń pozostaje nieustalone.
Gorący konflikt na północy. Rosja reaguje na norweskie sankcje

Niebezpieczeństwo dla cywili i ratowników

Zakłócenia sygnału GPS są szczególnie niebezpieczne podczas startów i lądowań samolotów. Dotyczy to zarówno lotów pasażerskich, które łączą archipelag m.in. z Oslo i Tromsø, jak i operacji medycznych. Znaczenie tego aspektu jest szczególnie duże, ponieważ odległość ze Svalbardu do najbliższego szpitala wynosi prawie 1000 km. Problem ma więc bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców oraz osób odwiedzających ten region.
Svalbard stał się elementem walki o rosyjskie wpływy w Arktyce.

Svalbard stał się elementem walki o rosyjskie wpływy w Arktyce.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Norwegia nie wie, czy winę ponoszą Rosjanie

Norweski Urząd Łączności nie potwierdził związku zakłóceń z działaniami wojskowymi, choć w analizach zwraca się uwagę na rosnące użycie technik walki elektronicznej w ostatnich latach. Wskazuje się, że po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę wzrosła skala zagłuszania i fałszowania sygnałów satelitarnych.

Najbliższa rosyjska baza lotnicza znajduje się w odległości około 700 km od archipelagu. Brak jednoznacznych dowodów uniemożliwia jednak wskazanie konkretnego źródła problemu.
Svalbard w cieniu konfliktu: trwa symboliczna wojna o Arktykę

Rosja zakłóca sygnał GPS na północy

W regionie Morza Bałtyckiego liczba zakłóceń GPS znacząco wzrosła w czerwcu 2025 r., podwajając się względem maja. Zgłoszenia anomalii obejmowały nie tylko obszary powietrzne nad Estonią i Finlandią, ale również okolice Gdańska.

W marcu Polska oraz siedem innych państw europejskich zwróciły się do ONZ, wskazując Rosję jako odpowiedzialną za celowe zakłócanie sygnałów. Podkreślono, że problem wpływa zarówno na ruch lotniczy, jak i morski w regionie.

Królewiec bazą wojny hybrydowej?

Opublikowane przez estońskie media dokumenty wskazują na tajny kompleks wojskowy w Pioniersku, w obwodzie królewieckim, jako możliwe źródło zakłóceń GPS nad Morzem Bałtyckim i Zatoką Fińską. Jest on elementem rosyjskiego systemu „Toboł”, przeznaczonego do ochrony własnej infrastruktury satelitarnej i równoczesnego zakłócania sygnałów GPS, Galileo i Glonass.

Według ujawnionych danych, system powstaje od 2009 r. i obejmuje również inne lokalizacje w Rosji, takie jak Sierpuchów, Penza czy Ułan-Ude. Zakłócenia generowane przez kompleks oddziałują również na komunikację satelitarną, w tym Starlink.
❤️ 0
😂 0
😢 0
😠 0
😮 0

Moja Norwegia poleca

Cała Norwegia
Przejdź do ogłoszenia
SPRZEDAŻ AUTO CZĘŚCI oraz PRZEWÓZ PACZEK
Oslo, okręg miasta, Oslo
Praca dla Malarzy/Maler
Przejdź do ogłoszenia
Praca dla Malarzy/Maler
Cała Norwegia
Praca w KL-Bygg AS
Przejdź do ogłoszenia
Praca w KL-Bygg AS Prace ziemne, wykopy, asfaltowanie Troll Rental Polski Psychotraumatolog w Oslo Szkolenia Online 96015 FAGBREV w języku polskim! - Rozwijaj swoją karierę w Norwegii z D&A Spesialistene AS Stillas utleie As Transport paczek , zakupów , materiałów budowlanych Pedzik transport Polski adwokat - darmowa pomoc prawna
Oslo, okręg miasta
SAMODZIELNY PRACOWNIK OGÓLNOBUDOWLANY
Przejdź do ogłoszenia
SAMODZIELNY PRACOWNIK OGÓLNOBUDOWLANY Masaż Polski warsztat samochodowy w HOKKSUND ZAPRASZAMY DO POLSKIEGO SKLEPU BAZA DRAMMEN
kup tutaj reklamę
Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Jeszcze nikt nie skomentował

Napisz pierwszy komentarz
Dodaj komentarz
Wyślij

Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.