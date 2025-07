Gorący konflikt na północy. Rosja reaguje na norweskie sankcje

To kolejna odsłona norwesko-rosyjskiego konfliktu skupiona wokół rybołówstwa. Fot. JoachimKohler-HB, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons (zdjęcie poglądowe)

Rząd Federacji Rosyjskiej wezwał norweskiego ambasadora w Moskwie, aby wyrazić oficjalny protest w reakcji na decyzję Oslo o nałożeniu sankcji na dwa rosyjskie przedsiębiorstwa rybackie. Sprawa dotyczy firm Norebo JSC i Murman Seafood, którym zakazano dostępu do norweskich portów i licencji połowowych w Norweskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej.

Sankcje mają związek z podejrzeniami dotyczącymi działalności wywiadowczej tych statków u wybrzeży Norwegii i w Morzu Barentsa. Decyzja Norwegii była zgodna z pakietem sankcji Unii Europejskiej, przyjętym w maju 2025 r. Oznaczała znaczące zaostrzenie regulacji w relacjach handlowych między krajami. W maju 2025 r. Unia Europejska objęła sankcjami firmy Norebo JSC i Murman Seafood, zarzucając im udział w rządowym programie inwigilacji podwodnej infrastruktury morskiej w Europie. Norwegia podjęła analogiczne kroki, oficjalnie wpisując obie firmy na swoją listę sankcyjną 7 lipca, powołując się na zagrożenie dla kluczowych interesów bezpieczeństwa narodowego. W praktyce decyzja oznacza, że jednostki operowane przez te firmy nie mogą zawijać do portów norweskich ani otrzymywać licencji połowowych w norweskiej strefie. Objęcie sankcjami znacznej części rosyjskiej floty rybackiej w regionie wskazuje na istotne ograniczenie ich działalności morskiej.

Rosyjscy rybacy to szpiedzy?

Rosyjska flota handlowa była podejrzewana o prowadzenie działań wywiadowczych w rejonie Morza Barentsa i Morza Norweskiego, nawiązujących do praktyk z okresu radzieckiego. Norweskie władze uznały, że takie działania mogą służyć przygotowaniom do przyszłych sabotaży, co stanowi bezpośrednie zagrożenie dla interesów bezpieczeństwa kraju.



Z informacji przekazanych przez nakładających sankcje wynika, że Norebo jest firmą powiązaną z oligarchą blisko związanym z prezydentem Putinem, który stanowczo zaprzeczył zarzutom stawianym przez UE i Norwegię. Obie firmy podniosły, że działania sankcyjne nie mają podstaw prawnych i określiły je jako niewłaściwe.