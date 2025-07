Svalbard w cieniu konfliktu: trwa symboliczna wojna o Arktykę

W ostatnich tygodniach Svalbard zyskał na znaczeniu w debacie geopolitycznej. W związku z konfliktem w Ukrainie i rosnącym napięciem w Arktyce, Rosja zwiększa presję na ten region, wykorzystując zarówno retorykę, jak i obecność fizyczną. Napięcie odczuwa nie tylko Norwegia, ale i całe NATO.

W ostatnich tygodniach Rosja oskarżyła Norwegię o „militaryzację” Svalbardu, powołując się na działalność stacji satelitarnej Svalsat, co miało zostać wykorzystane przez rosyjskie media jako dowód naruszania Traktatu Spitsbergeńskiego. Norwescy przedstawiciele, m.in. Lars Fause, odrzucają te zarzuty, wskazując, że wzmożona aktywność wyłącznie potwierdza suwerenność i prawo Norwegii do nadzoru.



W Longyearbyen i Barentsburgu mówi się o wzmożonych patrolach – z częstotliwością co 14 dni, zamiast wcześniejszego systemu miesięcznego. Taka intensyfikacja działań interpretowana jest jako reakcja na międzynarodowy wzrost zainteresowania regionem.