Na noszach, w kajdankach: zawody narciarskie w Holmenkollen pod znakiem pijackich bójek

Już wczesnym rankiem 9 marca ludzie tłumnie przybyli na festiwal narciarski w Holmenkollen, organizowany tradycyjnie od 1932 roku. Najwyraźniej jednak nie dla wszystkich kibicowanie zawodnikom było głównym celem wizyty na obiekcie sportowym. Zarówno policja, jak i służby ratunkowe miały ręce pełne pracy głównie z powodu bójek wywołanych przez pijaną młodzież.

– Część osób została wyrzucona z obszaru zawodów z powodu nadmiernego upojenia alkoholowego. Doszło także do incydentów. Przerywamy jedną bójkę za drugą – mówiła NTB dyrektor operacyjna Marita Aune z okręgu policyjnego w Oslo. – Namiot jest prawie pełen rannych i nieprzytomnych osób – dodał dowódca straży pożarnej Robert Corell w komentarzu dla VG.

Zdaniem Aune na całym terenie zawodów przebywało około 22 tys. osób, z czego około 12 tys. na terenie imprezowym w lesie, i niektórzy najwyraźniej nie byli tam po to, żeby oglądać jazdę na nartach. W sobotę napływały dodatkowo doniesienia o chaosie i dużym hałasie. Wielu uczestników wydarzenia jest gotowych zostać w Holmenkollen na noc.

– Mamy mniej do zrobienia niż w zeszłym roku, ale obraz szkód jest taki sam. Przyjmowani przez nas to przeważnie pijani młodzi ludzie w wieku od 16 do 20 lat – mówi dowódca dyżuru Anders Oustorp z korpusu pomocy Czerwonego Krzyża w Oslo dla Dagbladet.