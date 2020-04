Co z wyborami prezydenckimi za granicą? „Odbędą się”, mówi polski minister

Minister na antenie TVN24 pytany m.in. o to, czy Polonia będzie mogła wziąć udział w zaplanowanych na 10 maja 2020 wyborach prezydenckich, powiedział, że odbędą się one również za granicą. - Tak jak dotychczas będą organizowane przez konsulaty i w zależności od sytuacji, jaka panuje w danym kraju, będą podejmowane decyzje, co do formy tych wyborów - powiedział na podczas programu”Kropka nad I” (cytat za tvn24.pl).



Jacek Sasin w programie przyznał, że jeśli nie uda się zorganizować majowych wyborów w Polsce, jest gotów podać się do dymisji.