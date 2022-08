Młodzi Norwegowie domagają się członkostwa w Unii Europejskiej. Pokoleniowa przepaść w kraju fiordów

Szerokie poparcia dla członkostwa w UE widoczne jest jedynie wśród najmłodszych grup wiekowych. Fot. Juha ROININEN / EUP-IMAGES / Prime Ministers Office (Flickr.com, CC BY-NC 2.0)

Najmłodsi wyborcy w Norwegii są pozytywnie nastawieni do Unii Europejskiej. Większość z nich popiera członkostwo kraju fiordów we Wspólnocie, wynika z najnowszego badania opinii publicznej. Osoby poniżej 30 roku życia stoją w opozycji do pozostałej części społeczeństwa.

Sondażownia Sentio przeprowadziła dla redakcji Nettavisen badanie, w którym pytała Norwegów o możliwe członkostwo Norwegii w Unii Europejskiej. Wyniki przedstawiono w dwóch odsłonach. Pierwsza zawiera rezultaty rozmów z osobami pomiędzy 18. a 30 rokiem życia. Najmłodsi popierają akcesję do organizacji. Na „tak” zagłosowało 43 proc. z nich. Kolejne 33 proc. oceniło pomysł negatywnie. 24 proc. ankietowanych nie ma w tej kwestii zdania.



Na potrzeby ankiety Sentio przepytało 718 osób w grupie wiekowej 18-30 lat oraz 1002 osoby w części odzwierciedlającej opinię całej populacji. Po uwzględnieniu wszystkich mieszkańców Norwegii, wyniki ulegają zmianie.

Młodzi Norwegowie w opozycji do starszego pokolenia Jak wynika z badania Sentio przeprowadzonego w połowie sierpnia, 46 proc. norweskiej populacji sprzeciwia się wejściu do Unii Europejskiej. Pomysł pozytywnie ocenia 32 proc. pytanych, a kolejne 22 proc. nie mają w tej kwestii zdania. – Wyniki są bardzo zaskakujące i pokazują, że niektórzy młodzi ludzie patrzą teraz na sprawy zupełnie inaczej niż moje pokolenie – komentuje na łamach Nettavisen zastępca przewodniczącego Partii Postępu (FrP) Ketil Solvik-Olsen. Dodał też, że poznał już mechanizmu działania Unii Europejskiej. – Opowiadam się za współpracą, ale będąc ministrem zwróciłem uwagę, jak ważne są możliwości Norwegii, która wszystkie decyzje może podejmować suwerennie – dodał.

Głównymi przeciwnikami wejścia Norwegii do Unii Europejskiej są Partia Postępu oraz Centrum.Fot. Ragne B. Lysaker, materiały prasowe Partii Centrum, Flickr.com, CC BY 2.0 (na zdjęciu: minister finansów Trygve Slagsvold Vedum).

Postawę najmłodszych norweskich wyborców skrytykował m.in. Torleik Svelle, lider organizacji młodzieżowej Partii Centrum (Senterungdommen). – Zakasamy rękawy, i zadbamy o to, by nadal nie było wyraźnej większości – także jeśli chodzi o młodych ludzi – wśród zwolenników wejścia do Unii Europejskiej. Udało nam się już dwukrotnie pozostać poza UE i jesteśmy na to przygotowani również teraz – skomentował wyniki ankiety na łamach Nettavisen.