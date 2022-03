Minister pracy na cenzurowanym. Miała bezprawnie korzystać z mieszkania w Oslo

Hadia Tajik, minister pracy i integracji społecznej, to kolejna polityk, którą norweskie media oskarżają o możliwe naruszenia przepisów dotyczących osób dojeżdżających do pracy. W 2019 roku wiceprzewodnicząca Partii Pracy (Ap) miała przez trzy miesiące korzystać z bezpłatnego mieszkania przeznaczonego dla osób, które mieszkają ponad 40 kilometrów od budynku parlamentu. Posiadała jednocześnie mieszkanie w Oslo.

Minister pracy zwraca uwagę, że z redakcją Aftenposten pozostaje w kontakcie od kilku tygodni. Miała w tym czasie szczegółowo opisać swoje życie. – Mimo to, prowadzą dziennikarskie śledztwo, które bez żadnego powodu ma wzbudzić wobec mnie pewne podejrzenia. [...] Nie mam innego wyjścia. Muszę tutaj przedstawić własną wersję. Nie ufam, że redakcja odtworzy ją w całości – poinformowała Hadia Tajik na Facebooku. Wiceprzewodnicząca Partii Pracy zwraca uwagę, że przez 12 lat nie korzystała z prawa osób dojeżdżających do pracy, które mogą posiadać mieszkanie w Oslo. Wyjątkiem miały być trzy miesiące 2019 roku. Norweskie Służby Bezpieczeństwa (PST) miały zalecić jej zmianę miejsca zamieszkania. – Przydzielono mi je na zwyczajnych zasadach. Wydatki i mieszkanie miałam w Rogaland. Dom w Oslo wystawiłam na sprzedaż – tłumaczy się Hadia Tajik. – PST zwróciło uwagę, że nie powinnam mieszkać w miejscu, które trafiło na sprzedaż – dodaje wiceprzewodnicząca Ap.

Kiedy moja sytuacja się zmieniła, a warunki do przydziału mieszkań dla osób dojeżdżających przestały obowiązywać, oczywiście zwróciłem klucze. Innymi słowy, kupiliśmy nowe mieszkanie w Oslo, które PST zabezpieczyło, i do którego wprowadziliśmy się.~Hadia Tajik

Media krytykują zachowanie minister