Mieszkańcy Norwegii znów mogą odwiedzać arktyczną prowincję

– Ważne jest, aby turystyka i biznes na Svalbardzie mogły zaplanować przyjmowanie turystów z kontynentu. Społeczność Longyearbyen jest poważnie dotknięta skutkami pandemii. Dlatego ważne jest, aby Svalbard został otwarty w tym samym czasie, gdy zmieniły się zasady dotyczące podróży rekreacyjnych na kontynencie – powiedziała minister sprawiedliwości i zarządzania kryzysowego Monica Mæland (H). Gubernator Kjerstin Askholt ogłosił, że kwarantanna wjazdowa dla stałych mieszkańców i osób prowadzących badania naukowe na Svalbardzie zostaje zniesione już od 15 maja. Dotyczyło to tylko osób przybywających z kontynentu. Do tego czasu istniała ogólna kwarantanna dla osób przybywających z kontynentalnej Norwegii.

Swego rodzaju zamknięcie Svalbardu było uciążliwe nie tylko ze względu na brak ruchu turystycznego. Mieszkańcy archipelagu, którzy są innej narodowości niż norweska, nie mogli go opuścić pod karą deportacji. Wizyta na kontynencie była możliwa po uzyskaniu wizy i zezwolenia, ale dotyczyło to tylko pomocy medycznej lub porodu.

Pomoc dla pracowników

Trudna sytuacja ekonomiczna, która dotknęła świat, spotęgowana ograniczeniami w przemieszczaniu, odbiła się na wielu pracownikach z zagranicy. Ministerstwo Sprawiedliwości i Zarządzania Kryzysowego badało rozwiązania dotyczące ograniczonego czasowo wsparcia na powrót do domu dla pracowników zagranicznych w Longyearbyen, którzy nie mają dochodów i środków na powrót do swojego kraju. Program dopłat do powrotu z Svalbard do domu dotyczy obywateli spoza UE / EOG i kończy się 20 czerwca.