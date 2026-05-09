Miały jechać maksymalnie 20 km/h. Policja przejęła hulajnogi rozwijające prędkość jak na autostradzie
Nielegalne hulajnogi coraz szybsze
Norweskie służby podkreślają, że problem nie jest nowy. W ubiegłym roku policja we wschodniej części kraju zabezpieczyła blisko 20 zmodyfikowanych hulajnóg elektrycznych. Według funkcjonariuszy podobne przypadki pojawiają się w całej Norwegii. Coraz częściej chodzi o pojazdy po przeróbkach technicznych zwiększających osiągi.
Rośnie liczba wypadków
Organizacja zwraca też uwagę na wzrost liczby wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych. W Oslo liczba takich zdarzeń wyraźnie wzrosła między 2024 a 2025 rokiem. Do stołecznego pogotowia urazowego trafiło w tym czasie ponad 1000 osób. Najczęściej poszkodowanymi były osoby w wieku 14-15 lat.