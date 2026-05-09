Miały jechać maksymalnie 20 km/h. Policja przejęła hulajnogi rozwijające prędkość jak na autostradzie

Norweska policja przejęła hulajnogi elektryczne, które osiągały prędkość nawet 100 km/h, czyli z prędkością spotykaną na trasie E6. Funkcjonariusze zatrzymali nieletnich użytkowników pojazdów w Sarpsborgu. Sprawa trafi do dalszego postępowania.

Podsumowanie artykułu Odsłuchaj artykuł 0:00 0:00 0:00 1x

Do interwencji doszło 4 maja wieczorem w miejscowości Grålum w Sarpsborgu. Policja zabezpieczyła dwie hulajnogi elektryczne, których maksymalna prędkość wynosiła około 100 km/h. W Norwegii dopuszczalny limit dla takich pojazdów to 20 km/h. Funkcjonariusze zdecydowali o konfiskacie sprzętu i wszczęciu postępowania wobec użytkowników.

Reklama

Nielegalne hulajnogi coraz szybsze – Policyjne patrole zatrzymały nieletnich poruszających się na nielegalnych hulajnogach elektrycznych – przekazał Kent Bele z norweskiej policji. Hulajnogi miały parametry znacznie przekraczające obowiązujące przepisy. Policja zdecydowała o ich zatrzymaniu.



Norweskie służby podkreślają, że problem nie jest nowy. W ubiegłym roku policja we wschodniej części kraju zabezpieczyła blisko 20 zmodyfikowanych hulajnóg elektrycznych. Według funkcjonariuszy podobne przypadki pojawiają się w całej Norwegii. Coraz częściej chodzi o pojazdy po przeróbkach technicznych zwiększających osiągi.

Nie wszystkie wypadki z udziałem hulajnóg elektrycznych są zgłaszane policji.Fot. Pixabay

Ankieta Hulajnoga 20 km/h czy szybsza? Jeżdżę legalnie, 20 km/h mi wystarcza Kusi „odblokowanie”, ale boję się mandatu/konfiskaty To proszenie się o wypadek, powinny być ostre kontrole W ogóle nie jeżdżę hulajnogą w Norwegii

Rośnie liczba wypadków Christoffer Solstad Steen z organizacji Trygg Trafikk ocenił na łamach NRK, że dostęp do takich pojazdów jest zbyt łatwy. Jak podkreślił, bez problemu można kupić hulajnogi, które nie są dopuszczone do użytkowania w Norwegii. Dodał również, że ich modyfikacja pozwalająca na rozwijanie wyższych prędkości nie wymaga dużego wysiłku. Według niego skala problemu jest większa niż w przypadku dawniej tuningowanych motorowerów.



Organizacja zwraca też uwagę na wzrost liczby wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych. W Oslo liczba takich zdarzeń wyraźnie wzrosła między 2024 a 2025 rokiem. Do stołecznego pogotowia urazowego trafiło w tym czasie ponad 1000 osób. Najczęściej poszkodowanymi były osoby w wieku 14-15 lat.