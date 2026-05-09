09 maja 2026 09:01

Miały jechać maksymalnie 20 km/h. Policja przejęła hulajnogi rozwijające prędkość jak na autostradzie

Norweska policja przejęła hulajnogi elektryczne, które osiągały prędkość nawet 100 km/h, czyli z prędkością spotykaną na trasie E6. Funkcjonariusze zatrzymali nieletnich użytkowników pojazdów w Sarpsborgu. Sprawa trafi do dalszego postępowania.
Miały jechać maksymalnie 20 km/h. Policja przejęła hulajnogi rozwijające prędkość jak na autostradzie
Problem hulajnóg elektrycznych coraz częściej dotyczy bardzo młodych użytkowników. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)
Podsumowanie artykułu
Do interwencji doszło 4 maja wieczorem w miejscowości Grålum w Sarpsborgu. Policja zabezpieczyła dwie hulajnogi elektryczne, których maksymalna prędkość wynosiła około 100 km/h. W Norwegii dopuszczalny limit dla takich pojazdów to 20 km/h. Funkcjonariusze zdecydowali o konfiskacie sprzętu i wszczęciu postępowania wobec użytkowników.
Nielegalne hulajnogi coraz szybsze

– Policyjne patrole zatrzymały nieletnich poruszających się na nielegalnych hulajnogach elektrycznych – przekazał Kent Bele z norweskiej policji. Hulajnogi miały parametry znacznie przekraczające obowiązujące przepisy. Policja zdecydowała o ich zatrzymaniu.

Norweskie służby podkreślają, że problem nie jest nowy. W ubiegłym roku policja we wschodniej części kraju zabezpieczyła blisko 20 zmodyfikowanych hulajnóg elektrycznych. Według funkcjonariuszy podobne przypadki pojawiają się w całej Norwegii. Coraz częściej chodzi o pojazdy po przeróbkach technicznych zwiększających osiągi.

Nie wszystkie wypadki z udziałem hulajnóg elektrycznych są zgłaszane policji.Fot. Pixabay

Rośnie liczba wypadków

Christoffer Solstad Steen z organizacji Trygg Trafikk ocenił na łamach NRK, że dostęp do takich pojazdów jest zbyt łatwy. Jak podkreślił, bez problemu można kupić hulajnogi, które nie są dopuszczone do użytkowania w Norwegii. Dodał również, że ich modyfikacja pozwalająca na rozwijanie wyższych prędkości nie wymaga dużego wysiłku. Według niego skala problemu jest większa niż w przypadku dawniej tuningowanych motorowerów.

Organizacja zwraca też uwagę na wzrost liczby wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych. W Oslo liczba takich zdarzeń wyraźnie wzrosła między 2024 a 2025 rokiem. Do stołecznego pogotowia urazowego trafiło w tym czasie ponad 1000 osób. Najczęściej poszkodowanymi były osoby w wieku 14-15 lat.
Trygg Trafikk zaznacza jednocześnie, że dokładne dane dotyczące skali problemu nadal są trudne do ustalenia. Nie wszystkie wypadki są zgłaszane policji. Służba zdrowia nie zawsze rejestruje także rodzaj pojazdu, którym poruszał się poszkodowany. W Oslo rozpoczęto działania mające usprawnić zbieranie danych o takich wypadkach.
Maryla
2 dni temu
Państwo opresyjne
2
Odpowiedz
