Nadciąga klęska Erny Solberg? Partia Pracy pewnie zmierza po zwycięstwo w wyborach

Wielkimi krokami zbliżają się wybory parlamentarne. Norwegowie postawią krzyżyk przy nazwisku ulubionego polityka 13 września 2021 roku. Wydaje się, że tylko cud albo katastrofa drugiej strony, może przywrócić wiarę w zwycięstwo Ernie Solberg i Partii Konserwatywnej. Wszystkie znaki wskazują, że jeszcze tej jesieni rząd składać się będzie z polityków Partii Pracy i skupionej wokół nich koalicji.

Aby zrozumieć wagę nadchodzących wyborów w Norwegii, należy cofnąć się do… 2009 roku. Po raz ostatni zwyciężyły wtedy siły tzw. czerwono-zielonej koalicji, w skład której weszły Partia Pracy jako ugrupowanie dominujące, Partia Centrum oraz Socjalistyczna Partia Lewicy. Stosunkiem mandatów 86 do 83 zdobyły one większość w Stortingu. Głównym parlamentarnym rywalem nie byli wówczas konserwatyści, a politycy Partii Postępu, która w głosowaniu zdobyła 24,3 proc. głosów. Stanowiła wtedy drugą siłę Norwegii. 2013 rok i poprzedzające go miesiące wskazywały na olbrzymią klęskę koalicji rządzącej. Część sondaży wskazywała, że centroprawicowa koalicja może wygrać z przewagą ponad 20 pp. Jej siły, choć startujące oddzielnie, zdobyły 54,6 proc. głosów. Premierem Norwegii została Erna Solberg.

Niezmiennie siły centrolewicowej koalicji mogą liczyć na głosy w największych miastach Norwegii. Widać to m.in. w Oslo, gdzie Partia Centrum, wymieniana zazwyczaj jako trzecia lub czwarta norweska siła, nie liczy się w politycznym rozdaniu. Musi ustąpić miejsca m.in. Partii Socjalistycznej Lewicy oraz Czerwonym. Lider centrystów, Trygve Slagsvold Vedum, wymieniany jest jako alternatywny kandydat do objęcia fotela premiera. Nie ma jednak tak dużego społecznego poparcia, jak Jonas Gahr Støre.



Z norweskich sondaży przeprowadzonych w sierpniu 2021 roku wynika, że na pewne zwycięstwo liczyć może Partia Pracy. Jej przewaga nad konserwatystami wynosi od jednego do blisko ośmiu procent. Zdecydowanie większy dystans uzyskuje koalicja wszystkich centrolewicowych partii. Mogą one liczyć na poparcie od 9,3 pp. do 21,5 pp. większe od prawicowych rywali.