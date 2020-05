Lot tylko w maseczce. SAS wprowadza nowe zasady podróży

SAS informuje, że wszyscy pasażerowie w wieku od 6 lat wzwyż w okresie od 18 maja do 31 sierpnia muszą podróżować z maseczką ochronną na twarzy. Zmienia się także procedura wejścia na pokład - pasażerowie, którzy mają miejsca z tyłu, wsiadają do samolotu jako pierwsi. Z pokładu samolotów usunięto wszelkie niepotrzebne akcesoria typ: koce, poduszki, foldery reklamowe z kieszeni w siedzeniach. Niedostępna będzie także oferta usług gastronomicznych, by zminimalizować kontakt pasażerów z personelem. Ponadto ograniczono maksymalny bagaż podręczny - jedna torba na jednego pasażera.

Dobre procedury kontroli zakażeń i suche, czyste powietrze na pokładzie sprawiają, że samolot to bezpieczny sposób podróżowania. W Skandynawii wiele osób jest całkowicie zależnych od SAS i podróży samolotami. Te osoby mogą być pewne, że bardzo poważnie podchodzimy do wszystkich kwestii związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem. ~Mattias Hedrén, wiceprezes ds. bezpieczeństwa i ochrony w SAS

Podróżni, sprawdzajcie informacje