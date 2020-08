Kwarantanna: resort zdrowia zmienia przepisy. Obecne wprowadzają chaos

Norweski Instytut Zdrowia Publicznego (FHI) krytykuje rząd. Stwierdził, że zasady kwarantanny są zbyt skomplikowane i mogą zostać źle zrozumiane przez przyjezdnych. Rada Ministrów ma więc dokonać przeglądu i uprościć regulacje. Minister zdrowia Bent Høie oświadczył, że prace nad zmianą przepisów już trwają.

FHI już na początku sierpnia twierdziło, że trudne do zrozumienia przepisy są ignorowane lub błędnie interpretowane. W ostatnich dniach przygotowało raport, który trafił do ministerstwa zdrowia. – Zasady dotyczące kwarantanny wjazdowej są skomplikowane, poza nielicznymi wyjątkami. Przepisy są bardzo trudne do odczytania, być może dlatego, że były wielokrotnie poprawiane Obawiamy się, że trudne do zrozumienia przepisy są ignorowane lub błędnie rozumiane. Należy dokonać przeglądu przepisów, by je uprościć. Być może jest to okazja do stworzenia zupełnie nowych regulacji – czytamy w rekomendacji przesłanej norweskiemu rządowi.