Kwarantanna nie obowiązuje wstecz. FHI wyjaśnia

Norwegia otwiera się na te kraje UE/EOG i strefy Schengen, które mają zadowalająco niski współczynnik zakażeń covid-19. Obywatele tych państw, które nazwano krajami zielonymi, mogą podróżować do Norwegii, a Norwegowie do tych krajów. Kraje czerwone to te, po powrocie z których obowiązuje 10-dniowa kwarantanna.