Który kraj najlepiej poradzi sobie z kryzysem po epidemii? Norwegia na czele listy

Od momentu wybuchu epidemii ekonomiści zastanawiają się, jak będzie wyglądał świat, który pokonał chorobę COVID-19. Najważniejszym zadaniem będzie gospodarczy powrót do normalności. Rządy wszystkich państw oraz społeczność międzynarodowa zastanawiają się, jak złagodzić skutki kryzysu. Dotknął on małe, średnie oraz duże przedsiębiorstwa oraz agencje rządowe. Na wniosek BBC firma ubezpieczeniowa FM Global stworzyła specjalny ranking państw, które są najlepiej przygotowane do powrotu. Na jego szczycie znalazła się Norwegia.



Poniżej: Ranking FM GLOBAL RESILIENCE INDEX