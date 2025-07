„Kryzys kremacyjny” w Norwegii trwa. Mimo to, państwo nie chce prywatnych placówek

W obliczu rosnącego zapotrzebowania na kremację w Norwegii, prywatna firma Sjond AS spotkała się z odmową ze strony władz w sprawie utworzenia nowych krematoriów. Jej przedstawiciel, Per Firing, twierdzi, że decyzja jest niezgodna z norweskim prawem. Ministerstwo odrzuciło dziewięć wniosków od firm prywatnych, powołując się na obowiązujące przepisy. Jednocześnie zapowiedziano prace nad nowym prawem dotyczącym krematoriów.

Szukam kogoś kto przewozi auta z Bergen do Polski

Norwegia boryka się z tzw. kryzysem kremacyjnym – rośnie liczba osób wybierających kremację, lecz w całym kraju funkcjonuje zaledwie 25 krematoriów. W odpowiedzi na ten problem firma Sjond AS złożyła w ciągu ostatniego roku cztery wnioski o zgodę na utworzenie prywatnych krematoriów w Stange, Sarpsborgu, Trondheim i Bergen.



Wszystkie prośby zostały odrzucone przez Ministerstwo ds. Dzieci i Rodziny. Per Firing, dyrektor zarządzający Sjond AS, uznał decyzję za niezgodną z norweskim prawem i za formę dyskryminacji sektora prywatnego.