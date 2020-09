Kraj fiordów wstrzyma miliony złotych z funduszy norweskich: to kara za „strefy wolne od LGBT”

Jednostki samorządu terytorialnego, które ogłosiły się „strefami wolnymi od LGBT”, nie otrzymają środków pochodzących z funduszy norweskich. O decyzji władz poinformowała minister spraw zagranicznych Norwegii Ine Eriksen Søreide. Niektóre polskie gminy stracą nawet 10 milionów złotych.

Stanowisko szefowej MSZ zostało opublikowane 14 września na stronie internetowej Stortingu. – Kraśnik i gminy z podobnymi deklaracjami nie otrzymały wsparcia projektowego w bieżącym okresie finansowania i nie otrzymają takiego wsparcia, dopóki te deklaracje będą ważne. Dotyczy to również wszystkich instytucji znajdujących się pod kontrolą władz miejskich – czytamy w oświadczeniu Ine Eriksen Søreide.

Polskie gminy stracą miliony złotych

W Polsce funkcjonuje obecnie 105 jednostek samorządu terytorialnego – gmin, powiatów i województw – które przyjęły deklarację „strefy wolnej od LGBT”. Część z nich, jak wspomniany w oświadczeniu Kraśnik, może stracić do 10 milionów złotych. – Kraśnik ma duże szanse na pozyskanie od 3 do 10 mln euro. Mieszkańcy, organizacje pozarządowe, urzędnicy i eksperci Związku Miast Polskich włożyli w pracę nad naszym projektem bardzo dużo wysiłku. Przygotowujemy się do aplikacji od roku – komentował możliwość pozyskania środków Daniel Niedziałek, rzecznik prasowy burmistrza Kraśnika.