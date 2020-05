Polska najbardziej homofobicznym krajem w UE. Norwegia wśród równościowych liderów Europy

Ilustrowany ranking ILGA Europe uważany jest za najważniejszy wskaźnik badający poziom równouprawnienia lesbijek, gejów, osób biseksualnych, transpłciowych i interpłciowych. Badacze nie korzystają z oceny wystawionej przez opinię publiczną, a samodzielnie analizują krajowe prawodawstwo oraz sześć czynników: równość i zakaz dyskryminacji, rodzina, wolność zgromadzeń, zrzeszania i ekspresji, przestępstwa z nienawiści i mowa nienawiści, uzgadnianie płci i integralność cielesna, prawo do azylu.

W rankingu opublikowanym 14 maja, Polska zajęła ostatnie miejsce wśród państw należących do Unii Europejskiej, z 16 proc. na koncie. Biorąc pod uwagę państwa spoza Wspólnoty, gorzej wypadły Białoruś (13 proc.), Monako (11 proc.), Rosja (10 proc.), Armenia (8 proc.), Turcja (4 proc.) i Azerbejdżan (2 proc.). Polskę wyprzedziły m.in. państwa bałtyckie oraz kraje sąsiadujące, które do niedawna wyprzedzaliśmy w rankingu: Estonia (38 proc.), Słowacja (30 proc.), Czechy (26 proc.) oraz Litwa (23 proc.) i Łotwa (17 proc.).

Liderem tolerancji rankingu ILGA Europe po raz czwarty została katolicka Malta, która z wynikiem 89 proc. zdobyła pierwsze miejsce. Na podium znalazły się również Belgia i Luksemburg (73 proc.) oraz Dania i Norwegia (68 proc.). Do uzyskania kiepskiego wyniku, przyczyniły się w Polsce zakazy marszów równości, samorządowe uchwały antyLGBT oraz ogólna sytuacja zagrożenia dla aktywistów. – O ile w 2018 roku mieliśmy jeden zakaz i można było to potraktować jako wyjątek od reguły, o tyle w 2019 roku zakaz marszu równości stał się stałą praktyką prezydentów miast, którzy – z pełną świadomością, że nie mają racji i przegrają w sądzie – zakazywali ich ze względów politycznych – wyjaśnia adwokatka Karolina Gierdal z organizacji Kampania Przeciw Homofobii.



Jak informuje KPH oraz ILGA Europe, wynik Polski mógłby być jeszcze gorszy. W uzyskaniu dodatkowych punktów pomogła między innymi aktywność Rzecznika Praw Obywatelskich, Adama Bodnara, którego kadencja niedługo dobiegnie końca. Biuro RPO i sam Rzecznik otwarcie angażują się aktywnie w ochronę praw osób LGBTI. Nie wiemy, co wydarzy się po upływie tej kadencji – kto zostanie nowym Rzecznikiem i czy osoba wybrana przez obecną większość będzie z równym zaangażowaniem występować przeciwko dyskryminacji – informuje Karolina Gierdal.