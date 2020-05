Chcą zniesienia kwarantanny po powrocie ze Szwecji. Minister zdrowia: nie wiadomo, kiedy to nastąpi

Norwegowie podróżujący do swoich hytt w Szwecji po powrocie do kraju chcą być zwolnieni z obowiązkowej kwarantanny. / Na zdjęciu: granica między Szwecją a Norwegią, most Svinesund cco

Około 12 tys. Norwegów, którzy posiadają hytty w Szwecji lub Finlandii, opowiada się za zniesieniem obowiązkowej 14-dniowej kwarantanny po powrocie z tych państw do Norwegii, informują norweskie media. Petycję w tej sprawie podpisało ponad 3,5 tys. osób, a liczba ta wciąż rośnie. Minister zdrowia studzi jednak zapał. - Nie wiadomo, kiedy zostanie zniesiona kwarantanna - mówi. Reklama Wypowiedź Benta Høie, ministra zdrowia, której udzielił agencji prasowej NTB, cytują dziś najważniejsze norweskie dzienniki. - Bardzo trudno powiedzieć coś na ten temat [zniesienia kwarantanny - przyp.red.]. W tym tygodniu nie udzielimy takiej odpowiedzi. Najbezpieczniej zaplanować wakacje w Norwegii - podsumował. Czytaj też: Po zakupach za granicą stracisz zasiłek. Władze będą karać za „wymuszoną” kwarantannę Ponad 3000 podpisów



Pod koniec tego tygodnia zebrane podpisy mają trafić do władz i Norweskiego Instytutu Zdrowia Publicznego (FHI).



Poniżej: od 1 maja turyści będą mogli rezerwować pobyt w hyttach należących do DNT. W momencie publikacji artykułu petycję w sprawie zniesienia kwarantanny po powrocie ze Szwecji lub Finlandii podpisało ponad 3800 osób, jednak liczba ta stale rośnie. Autorzy petycji uważają, że są dyskryminowani przez władze, które pozwoliły Norweskiemu Towarzystwu Turystycznemu (DNT) otworzyć hytty dla turystów na terenie kraju fiordów, kiedy oni nie mogą pojechać nawet do własnych hytt w Szwecji lub Finlandii. Dlatego też apelują, by - z zachowaniem wszelkich środków ostrożności - znieść kwarantannę dla tych, którzy jadą do swojego „domku”.Pod koniec tego tygodnia zebrane podpisy mają trafić do władz i Norweskiego Instytutu Zdrowia Publicznego (FHI). Trzeba być ostrożnym Minister zdrowia stawia sprawę jasno: najbezpieczniej wypoczywać w granicach Norwegii. I choć, w rozmowie z NTB, przyznaje, że rząd Norwegii rozpatruje kwestie związane z poluzowaniem obostrzeń po przekroczeniu granicy, teraz na pewno żadne zmiany nie nastąpią.



Szwecja jest ewenementem w Europie, jeśli chodzi o przyjętą taktykę walki z koronawirusem. Po przyjeździe do Szwecji nie obowiązuje kwarantanna, władze nie wprowadziły restrykcji, jeśli chodzi o poruszanie się i przebywanie w miejscach publicznych, nie zamknięto szkół czy przedszkoli. Główny epidemiolog kraju, Andres Tegnell, zignorował wszelkie krytyczny głosy i przyjął liberalną startegię walki z covid-19. Czytaj też: Norwegia i Szwecja kontra koronawirus: które państwo podjęło lepszą strategię walki z COVID-19? Reklama