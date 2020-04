Koronawirus w Polsce: znamy terminy matur i egzaminów ośmioklasisty

Na konferencji prasowej ministrowie zdrowia, edukacji narodowej oraz szkolnictwa wyższego poinformowali co czeka uczniów i studentów w Polsce. Przedstawiciele rządu odnieśli się również do ostatnich dni po pierwszej liberalizacji ograniczeń.

Najważniejsza decyzja, jaką poznaliśmy 24 kwietnia, dotyczy terminów matur oraz egzaminów ośmioklasisty. – Matury rozpoczną się 8 czerwca egzaminem z języka polskiego i potrwają do końca czerwca. Od 16 do 18 czerwca przewidujemy przeprowadzenie egzaminów dla ósmoklasistów – poinformował minister edukacji Dariusz Piontkowski. Zrezygnowano z przeprowadzenia ustnej części matur.

Szkoły i uczelnie nadal zamknięte

Ministrowie poinformowali także o przedłużeniu zamknięcia placówek oświatowych oraz uczelni wyższych do 24 maja. – Termin rozpoczęcia nowego roku akademickiego nie wydaje się zagrożony – poinformował Wojciech Murdzek, minister nauki i szkolnictwa wyższego. Uspokoił również, że rekrutacja na uniwersytety powinna przebiec bez problemów.



– Dla maturzystów przewidujemy dodatkowy egzamin dodatkowy na początku lipca. Liczymy, że do 11 sierpnia będzie możliwość podania wyników maturalnych. W tej sytuacji egzaminy poprawkowe odbyłyby się na początku września – dodał minister edukacji. Do tych terminów dopasowana ma zostać rekrutacja na uczelnie wyższe.