Koniec węgla w Norwegii: podano datę zamknięcia ostatniej kopalni

Store Norske Spitsbergen Kulkompani (SNSK), czyli Norweska Państwowa Spółka Węglowa, ogłosiła datę zamknięcia ostatniej kopalni węgla w kraju. Funkcjonujący od 120 lat obiekt na Svalbardzie zakończy działalność w 2023 roku.

Zlokalizowana na archipelagu kopalnia numer siedem zaopatrywała w węgiel pobliską elektrownię. – Gdy umowa na dostawy zostanie rozwiązana, nie będzie podstaw do dalszej eksploatacji – informuje w oświadczeniu Morten Dyrstad, dyrektor kopalni. W ciągu dwóch ostatnich lat działalności obiekt zwiększy wydobycie surowca z 90 do 125 tys. ton rocznie, chcąc skorzystać z wysokich cen na rynku międzynarodowym.



Po 2023 roku funkcjonująca na Svalbardzie osada rozpocznie proces dostosowania się do wykorzystywania energii odnawialnej. W okresie przejściowym mieszkańcy korzystać będą z oleju napędowego.