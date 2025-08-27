Strona korzysta z plików cookies

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

Aktualności

Kolejny test dla NATO? Lofoty, 27 misji wojskowych i tajemnicza łódź Putina

Emil Bogumił

27 sierpnia 2025 12:59

Kopiuj link
Kolejny test dla NATO? Lofoty, 27 misji wojskowych i tajemnicza łódź Putina

Na zdjęciu: USS Gerald R. Ford podczas wizyty w Oslofjorden. Fot. Jonas Tisell, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons

Norweskie, brytyjskie i amerykańskie samoloty zostały poderwane z baz w Evenes (Nordland), na Islandii i Sycylii, aby wziąć udział w szeroko zakrojonej operacji poszukiwania rosyjskiej łodzi podwodnej w rejonie Lofotów. Działania prowadzone były w pobliżu amerykańskiego lotniskowca USS Gerald R. Ford.

Odpowiednik FAGBREV w języku polskim! - Rozwijaj swoją karierę w Norwegii z D&A Spesialistene AS

Multi VVS&Varmepumper AS - Usługi hydrauliczne oraz montaż pomp ciepła

Permittering w Norwegii

Ogłoszenia MojaNorwegia

24 sierpnia w rejon Morza Norweskiego wysłano liczne samoloty rozpoznawcze w związku z obecnością USS Gerald R. Ford. Lotniskowiec, należący do amerykańskiej 6. Floty Marynarki Wojennej, jest największym okrętem tego typu na świecie i obecnie operuje w pobliżu Norwegii. Towarzyszą mu jednostki wsparcia, a także norweska fregata KNM Thor Heyerdahl i okręt logistyczny KNM Maud. Według informacji przekazanych przez norweskie media, w ciągu kilku dni przeprowadzono łącznie 27 misji zwiadowczych.

Działania rozpoczęto w niedzielę, kiedy według doniesień rosyjska łódź podwodna miała zagrozić amerykańskiemu lotniskowcowi USS Gerald R. Ford i jego grupie uderzeniowej. Rosyjskie jednostki podwodne rutynowo śledzą obecność sił NATO w regionie, co zwiększa ryzyko napięć.

Polska i Norwegia ze specjalnym zadaniem od NATO. Za kilka dni ruszy szkolenie Ukraińców

Rosja szpieguje i prowokuje?

Norweskie siły powietrzne wysłały trzy samoloty z bazy Evenes, a Amerykanie wykorzystali zarówno bazę na Islandii, jak i dodatkowe maszyny z Sycylii. Skala działań została określona jako bardzo nietypowa i wskazująca na eskalację sytuacji. Brytyjskie Ministerstwo Obrony potwierdziło, że operacja miała charakter rzeczywisty, a nie ćwiczebny, jednak nie podało szczegółów.

W ocenie byłych oficerów marynarki działania NATO miały pokazać kontrolę nad sytuacją i zasygnalizować Rosji gotowość do odpowiedzi.
NATO potwierdziło, że rosyjskie łodzie podwodne zbierają informacje m.in. w okolicach Norwegii oraz u wybrzeży Szkocji.

NATO potwierdziło, że rosyjskie łodzie podwodne zbierają informacje m.in. w okolicach Norwegii oraz u wybrzeży Szkocji.Fot. Alex 'Florstein' Fedorov, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Szybka odpowiedź NATO

Samoloty Poseidon w czasie lotów często miały włączone transpondery, dzięki czemu były widoczne m.in. w systemie Flightradar. Według tych danych brytyjski samolot krążył nad Morzem Norweskim przez blisko 48 godzin, około 100 km na zachód od Lofotów.

Podkreślono, że operacje przeciw okrętom podwodnym rzadko są ujawniane publicznie, ponieważ jednostki tego typu mają strategiczne znaczenie zarówno dla NATO, jak i Rosji. Rzecznik norweskich sił zbrojnych Brynjar Stordal zaznaczył, że rosyjskie działania obserwacyjne w północnych akwenach są rutynowe i obejmują samoloty, okręty nawodne oraz jednostki podwodne.
Rosyjski żołnierz w rękach norweskiej policji. Nie chciał wrócić na front w Ukrainie

Działania prowadzono także nad Bałtykiem

Oprócz działań na Morzu Norweskim, amerykańskie samoloty P-8 Poseidon wykonywały także loty patrolowe nad Bałtykiem. Maszyny startujące z Evenes były obserwowane w przestrzeni powietrznej nad Morzem Bałtyckim, gdzie prowadziły misje nadzorcze.

W kilku przypadkach samoloty włączały transpondery, by zasygnalizować swoją obecność. Operacje te wpisują się w szersze działania NATO związane z monitorowaniem aktywności rosyjskiej w regionie.
Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

