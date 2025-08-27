Kolejny test dla NATO? Lofoty, 27 misji wojskowych i tajemnicza łódź Putina
27 sierpnia 2025 12:59
Na zdjęciu: USS Gerald R. Ford podczas wizyty w Oslofjorden. Fot. Jonas Tisell, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons
Działania rozpoczęto w niedzielę, kiedy według doniesień rosyjska łódź podwodna miała zagrozić amerykańskiemu lotniskowcowi USS Gerald R. Ford i jego grupie uderzeniowej. Rosyjskie jednostki podwodne rutynowo śledzą obecność sił NATO w regionie, co zwiększa ryzyko napięć.
Rosja szpieguje i prowokuje?
W ocenie byłych oficerów marynarki działania NATO miały pokazać kontrolę nad sytuacją i zasygnalizować Rosji gotowość do odpowiedzi.
NATO potwierdziło, że rosyjskie łodzie podwodne zbierają informacje m.in. w okolicach Norwegii oraz u wybrzeży Szkocji.Fot. Alex 'Florstein' Fedorov, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Szybka odpowiedź NATO
Podkreślono, że operacje przeciw okrętom podwodnym rzadko są ujawniane publicznie, ponieważ jednostki tego typu mają strategiczne znaczenie zarówno dla NATO, jak i Rosji. Rzecznik norweskich sił zbrojnych Brynjar Stordal zaznaczył, że rosyjskie działania obserwacyjne w północnych akwenach są rutynowe i obejmują samoloty, okręty nawodne oraz jednostki podwodne.
Działania prowadzono także nad Bałtykiem
W kilku przypadkach samoloty włączały transpondery, by zasygnalizować swoją obecność. Operacje te wpisują się w szersze działania NATO związane z monitorowaniem aktywności rosyjskiej w regionie.
