Rosyjski żołnierz w rękach norweskiej policji. Nie chciał wrócić na front w Ukrainie
25 sierpnia 2025 12:20
Teren jest szczególnie monitorowany przez norweskie służby. Fot. PaskaSemmen113, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Wzmożona kontrola w Finnmarku
Sprawa dla policji, a nie służb bezpieczeństwa
Przypadki nielegalnego przekraczania granicy w tym regionie miały miejsce już wcześniej – m.in. w styczniu 2023 roku, gdy do Norwegii przedostał się były członek Grupy Wagnera. W kolejnych miesiącach odnotowano także inne incydenty związane z nielegalnym przekraczaniem granicy zarówno ze strony rosyjskiej, jak i norweskiej.
