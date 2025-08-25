Strona korzysta z plików cookies

w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przejdź do serwisu

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Aktualności

Rosyjski żołnierz w rękach norweskiej policji. Nie chciał wrócić na front w Ukrainie

Emil Bogumił

25 sierpnia 2025 12:20

Kopiuj link
Rosyjski żołnierz w rękach norweskiej policji. Nie chciał wrócić na front w Ukrainie

Teren jest szczególnie monitorowany przez norweskie służby. Fot. PaskaSemmen113, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Rosyjski żołnierz został zatrzymany po nielegalnym przekroczeniu granicy w rejonie Grense Jakobselv w Finnmarku. Mężczyzna miał uciec z armii po służbie w Ukrainie i próbował przedostać się do Norwegii. Do akcji zaangażowano służby graniczne i wykorzystano drony patrolujące teren.

Wyróżnione ogłoszenia

Więcej

Lekcje języka norweskiego online, e-norweski.pl

Ubezpieczenie Szpitalne LUX MED - Pełna Opieka

Zasiłek rodzinny i opiekuńczy w Norwegii

Ogłoszenia MojaNorwegia

Według informacji przekazanych redakcji NRK, żołnierz podjął decyzję o ucieczce z powodów związanych z własnym sumieniem i niechęcią do dalszego udziału w wojnie. Do zdarzenia doszło w piątek, 22 sierpnia około godziny 9.30 rano, a funkcjonariusze natychmiast zabezpieczyli miejsce. Zatrzymany został przesłuchany tego samego dnia. Policja zaznaczyła, że nie udzieli dodatkowych informacji na temat jego tożsamości ani motywów działania.
Policja wypuszcza byłego wagnerowca. Miedwiediew przesłuchany przez norweskie służby

Wzmożona kontrola w Finnmarku

W dzień zdarzenia świadkowie mieszkający w pobliżu zwrócili uwagę na wzmożoną aktywność wojskową w okolicy. Jeden z mieszkańców zauważył m.in. dron oraz obsługę obiektu. Jak relacjonował na łamach NRK, służby poinformowały go, że zatrzymano osobę, która przekroczyła granicę. Zaznaczył również, że teren po stronie rosyjskiej ma charakter wojskowy i nie jest dostępny dla osób cywilnych, w przeciwieństwie do obszaru norweskiego.

Sprawa dla policji, a nie służb bezpieczeństwa

Do sprawy odniosła się także Norweska Służba Bezpieczeństwa (PST), która została poinformowana o zdarzeniu w trybie rutynowym. Rzecznik służb przekazał, że dalsze działania pozostają w gestii lokalnej policji.

Przypadki nielegalnego przekraczania granicy w tym regionie miały miejsce już wcześniej – m.in. w styczniu 2023 roku, gdy do Norwegii przedostał się były członek Grupy Wagnera. W kolejnych miesiącach odnotowano także inne incydenty związane z nielegalnym przekraczaniem granicy zarówno ze strony rosyjskiej, jak i norweskiej.
❤️ 0
😂 0
😢 0
😠 0
😮 0

Moja Norwegia poleca

Cała Norwegia
Przejdź do ogłoszenia
SPRZEDAŻ AUTO CZĘŚCI oraz PRZEWÓZ PACZEK Polski warsztat samochodowy w HOKKSUND Pedzik transport Transport paczek , zakupów , materiałów budowlanych Szkolenia Online 96015 Masaż Polski adwokat - darmowa pomoc prawna Opony Prace ziemne, wykopy, asfaltowanie
Viken, Drammen
Praca dla pracowników budowlanych
Przejdź do ogłoszenia
Praca dla pracowników budowlanych ZAPRASZAMY DO POLSKIEGO SKLEPU BAZA DRAMMEN
Oslo, okręg miasta
SAMODZIELNY PRACOWNIK OGÓLNOBUDOWLANY
Przejdź do ogłoszenia
SAMODZIELNY PRACOWNIK OGÓLNOBUDOWLANY Polski Psychotraumatolog w Oslo FAGBREV w języku polskim! - Rozwijaj swoją karierę w Norwegii z D&A Spesialistene AS Stillas utleie As
Cała Norwegia
Praca w KL-Bygg AS
Przejdź do ogłoszenia
Praca w KL-Bygg AS
kup tutaj reklamę
Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Jeszcze nikt nie skomentował

Napisz pierwszy komentarz
Dodaj komentarz
Wyślij

Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.