Kolejny strajk na horyzoncie. Samolotom grozi uziemienie

Dziś odbędzie się mediacja z udziałem krajowego mediatora po tym, jak 26 maja NFO zerwała negocjacje z pracodawcami z sektora lotniczego NHO Luftfart. Jeśli strony nie wypracują porozumienia, już w ten weekend pasażerowie mogą odczuć skutki strajku, do którego natychmiast przystąpi 31 techników, co oznacza uziemienie floty Norwegian, SAS i Widerøe. Z kolei od poniedziałku już co czwarty technik z 430 zrzeszonych w NFO przerwie pracę, informuje organizacja.Szef NFO Jan Skogseth w rozmowie z serwisem Børsen mówi, że skutki strajku będą rosnąć z każdym dniem jego trwania. - Jest nas [techników - przyp.red.] niewielu, ponadto już wcześniej było za mało personelu, więc strajk będzie miał natychmiastowe konsekwencje - komentuje. Dodaje, że jeśli strony się nie dogadają, liczba uziemionych samolotów bardzo szybko będzie wzrastać.