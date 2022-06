Jeśli mediacje między związkowcami a pracodawcami z sektora lotniczego nie przyniosą skutku, od 21 czerwca Norwegii grozi strajk pracowników obsługi naziemnej na lotniskach.

Do 20 czerwca związek zawodowy Fellesforbundet i organizacja pracodawców branży lotniczej NHO Luftfart mają czas, by wypracować porozumienie. Stronom pomoże w tym Krajowy Mediator. Jeśli się nie dogadają, 21 czerwca pracownicy obsługi naziemnej lotnisk w Norwegii rozpoczną strajk - jak na razie związkowcy nie określili, ile osób do niego przystąpi.