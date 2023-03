Kolejna farma wiatrowa do usunięcia? Nowa sprawa trafiła do sądu

Kolejne 72 turbiny wiatrowe mogą być przeszkodą w tradycyjnym wypasie reniferów. Problematyczna infrastruktura ma znajdować się w Øyfjellet (Nordland). Kwestię kolejnego sporu, na który zwrócili uwagę pasterze, zbada sąd.

Sprawa trafi na wokandę Sądu Okręgowego w Helgeland w maju. Pasterze zwracają uwagę na podobieństwo z konfliktem wokół farmy wiatrowej w Fosen. – Teren, na którym zlokalizowano turbiny, to obszar wypasu reniferów. Postępowanie było dość podobne. Turbiny zbudowano przed ustaleniem, czy uzyskana licencja jest ważna – komentuje na łamach NRK reprezentant pasterzy Torstein Appfjell. – To miejsce, z którego korzystamy wczesną wiosną i wczesną jesienią. Chyba oczywiste jest, że uprzemysłowiony obszar nie nadaje się na pastwisko – dodaje.

Sytuacja z Fosen powtórzy się?