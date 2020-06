Kiedy Polska zniesie zakaz lotów międzynarodowych? Termin się przesuwa

W połowie czerwca Polska miałaby wznowić loty międzynarodowe, poinformował na antenie Polskiego Radia wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń. Podobny termin wskazał również wiceprezes PLL LOT Michał Fijoł. Ostateczna decyzja należy jednak do szefa rządu, choć już teraz wiadomo, że termin zniesienia zakazu się przesunie - PLL LOT ogłosiły, że do 19 czerwca włącznie odwołano loty międzynarodowe.

1 czerwca Polskie Linie Lotnicze opublikowały komunikat, w którym informują, że do 19 czerwca włącznie obowiązywać będzie krajowy rozkład lotów:

Kierując się przewidywanym wzrostem popytu na uruchomione dziś rejsy krajowe, przedłużamy czas obowiązywania obecnego rozkładu połączeń lotniczych do 19 czerwca. Więcej informacji dot. wznowionych rejsów w komunikacie: https://t.co/Xm1hq42Ots pic.twitter.com/8IUNThzAXt

Loty zagraniczne w połowie czerwca?