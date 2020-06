Jutro demonstracja w stolicy. Udział zapowiedziało 16 tysięcy osób [AKTUALIZACJA]

Do momentu publikacji artykułu udział w wydarzeniu zapowiedziało 16 tys. osób, zaś zainteresowanie demonstracją wyraziło 36 tys. ludzi. - Żądamy, by powstrzymać seryjne morderstwa na tle rasistowskim. Dlatego spotkamy się przed Ambasadą Stanów Zjednoczonych, by okazać solidarność społecznością Afroamerykanów, a także wszystkich osób, które padły ofiarą brutalnych działań policji - zapowiedzieli twórcy wydarzenia.Jednocześnie podkreślają, że to pokojowa demonstracja. Niedopuszczalne są jakiekolwiek przejawy agresywnego zachowania, nie wolno rzucać przedmiotów w kierunku ambasady, informują. Organizatorzy przypominają także o zachowaniu szczególnych środków ostrożności w związku z trwająca epiemią covid-19. Zalecają uczestnikom zachowanie metrowego dystansu od innych osób, a także założenie maseczki ochronnej, jeśli będzie to konieczne.Ambasada USA w Norwegii wydała oświadczenie w sprawie jutrzejszej demonstracji. - Wolność słowa i zgromadzeń to fundamenty zdrowej demokracji. Wartości te są zagwarantowane przez Konstytucję. W pełni popieramy tych, którzy pokojowo chcą wyrazić swoje poglądy przed Ambasadą. Wierzymy, że pokojowa publiczna debata i otwarty dialog pomogą osiągnąć pokój w amerykańskim społeczeństwie, a także zapewnią każdemu bezpieczeństwo, równe szanse i godność.Poniżej: oświadczenie amerykańskiej ambasady w Oslo