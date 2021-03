Jest nadzieja na otwarcie Norwegii przed końcem 2021. Władze ds. zdrowia opracowują plan działania

Według norweskiego dyrektora ds. zdrowia, Bjørna Guldvoga, istnieje nadzieja, że ​​Norwegię uda się ponownie całkowicie otworzyć do końca 2021 roku. flickr.com/Statsministerens kontor/fot. Eirin Larsen, SMK/https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/

Norweski Urząd ds. Zdrowia i Państwowy Instytut Zdrowia Publicznego pracują nad nową strategią, która ma doprowadzić do złagodzenia, a w końcu i rezygnacji z obostrzeń w kraju fiordów. Według norweskiego dyrektora ds. zdrowia, Bjørna Guldvoga, istnieje nadzieja, że ​​Norwegię uda się ponownie całkowicie otworzyć do końca 2021 roku.

Faza trzecia ma z kolei dotyczyć restrykcji związanych z zachowaniem dystansu społecznego i wymogów co do liczebności grup w różnych okolicznościach. Jej wdrożenie zakłada również rezygnację z biur domowych i powrót do zakładów pracy. Ostatnią rzeczą, której w ramach czwartego etapu nie trzeba będzie restrykcyjnie przestrzegać, będą podstawowe wskazówki dotyczące kontroli zakażeń, takie jak dezynfekcja rąk i pozostanie w domu, gdy jest się chorym. Zakłada się jednak, że system testowania, śledzenia, kwarantanny i izolacji zostanie utrzymany przez długi czas.