Jeden z największych lotniskowców świata przypłynie do Norwegii. Harry S. Truman zatrzyma się w Oslo

Załoga statku liczy od 4500 do 5200 osób.

Amerykański okręt USS Harry S. Truman, przybędzie do Oslo 1 listopada. Właśnie wziął udział w ćwiczeniach NATO na Morzu Północnym, informuje Forsvarets Forum. To jeden z największych lotniskowców na świecie.

Statek o długości 333 metrów przypłynie do Oslo w piątek, a w związku z wizytą w stolicy pozostanie kilka tysięcy amerykańskich żołnierzy. Norweskie Siły Obronne nie chcą podawać do wiadomości publicznej informacji, jak długo lotniskowiec będzie zacumowany w Oslofjorden.

Załoga jednostki liczy, w zależności od potrzeby, od 4500 do 5200 osób.

DSA uruchomi monitoring radioaktywności wokół lotniskowca. Jeśli dojdzie do niepożądanego zdarzenia, urząd natychmiast powiadomi odpowiednie władze i ludność, jak twierdzi w komunikacie prasowym.

– Obecna sytuacja polityczna w zakresie bezpieczeństwa szybko nie minie, dlatego musimy się przyzwyczaić do niemal ciągłej wzmożonej aktywności wojskowej. Czasami staje się to bardzo widoczne, jak wtedy, gdy lotniskowiec przybywa do Oslo – mówi Rune Andersen.