Norwegia spełni oczekiwania NATO. Wyda na obronę więcej z PKB jeszcze w 2024

Strony w Stortingu zbliżają się do końca negocjacji w sprawie nowego wieloletniego planu dla Sił Zbrojnych. Premier obiecuje, że Norwegia osiągnie dwuprocentowy cel NATO już w tym roku.

Norwegia planuje w tym roku zwiększyć wydatki na obronę do 2 proc. produktu krajowego brutto, aby pomóc chronić się przed zwiększonym zagrożeniem ze strony „nieprzewidywalnej” sąsiedniej Rosji, powiedział w 14 marca premier Jonas Gahr Støre. Do tej pory celem było osiągnięcie tego do 2026 roku.