Rosyjski okręt strzelał w kierunku norweskich rybaków

Z relacji załogi wynika, że połów został wstrzymany w wyniku interwencji 163-metrowego okrętu Admirał Lewczenko. Fot. Mil.ru, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons

Rosyjski okręt wojenny oddał strzał ostrzegawczy w kierunku norweskiego kutra rybackiego. Jak informują przebywający na łodzi, rosyjscy żołnierze wezwali ich do opuszczenia obszaru. Do zdarzenia doszło w norweskiej strefie ekonomicznej.

Do zdarzenia doszło 12 września, choć media dowiedziały się o nim dopiero 11 dni później. Na łamach FriFagbevegelse ukazała się relacja Øysteina Ortena, sternika kutra rybackiego MS Ragnhild Kristine o długości 15 metrów. W trakcie połowu na Morzu Barentsa, na północ od Vardø, w okolice łodzi podpłynął rosyjski okręt wojenny. Jego kapitan wezwał Norwegów do opuszczenia obszaru. Rybacy odmówili przez wzgląd na konieczność wyciągnięcia sieci z wody. Rosjanie podpłynęli wówczas do nich na odległość około 200 metrów i oddali strzał ostrzegawczy w morze.



– Nasz kadłub odczuł uderzenie i trząsł się. [...] Po wybuchu zgodziliśmy się odpłynąć na zachód. Jak byłem w wojsku, to taka decyzja nazywała się przymusem dobrowolnym. Prowadzili nas przez całą drogę, by zniknąć z ich pola. Na miejsce przypłynęła norweska straż przybrzeżna i rozmawiała z Rosjanami – skomentował na łamach FriFagbevegelse Øystein Orten.