Historyczna tropikalna noc w Norwegii. Pogoda pobiła dotychczasowy rekord
12 września 2025 11:15
Na zdjęciu: widok na Reipå z Skjeggen (archiwalne, sierpień 2024). Fot. Frankemann, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Wyróżnione ogłoszeniaWięcej
Ogłoszenia MojaNorwegia
Dane na łamach NRK potwierdziła badaczka Instytutu Meteorologiczndgo, Nora Mo-Bjørkelund. Wcześniej rekordowa tropikalna noc przypadła w Narviku, gdzie zanotowano minimalnie 20,3 stopnia.
To rzadkość nawet latem
Zmiana pogody w północnej Norwegii
Dane meteorologiczne wpisują się w szersze obserwacje zmian klimatycznych. Wskazują na coraz częstsze występowanie ekstremalnych zjawisk pogodowych w Norwegii i Europie.
Raport Norwegia
Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.
Jeszcze nikt nie skomentowałNapisz pierwszy komentarz