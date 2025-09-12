Strona korzysta z plików cookies

Historyczna tropikalna noc w Norwegii. Pogoda pobiła dotychczasowy rekord

Emil Bogumił

12 września 2025 11:15

Historyczna tropikalna noc w Norwegii. Pogoda pobiła dotychczasowy rekord

Na zdjęciu: widok na Reipå z Skjeggen (archiwalne, sierpień 2024). Fot. Frankemann, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

W nocy z 12 na 13 września w miejscowości Reipå (Meløy) na Helgeland odnotowano tropikalną noc, czyli temperaturę powyżej 20 stopni utrzymującą się od wieczora do rana. Najniższa temperatura w tym okresie wyniosła 20,4 stopnia. To pierwsza w historii tak późna w roku tropikalna noc w północnej Norwegii. Dotychczasowy rekord, zarejestrowany 10 września 2023 roku w Narviku, został pobity o dwa dni.

Wrzesień 2025 roku przyniósł w północnej Norwegii wyjątkowo wysokie temperatury. W Nordland, Troms i Finnmark średnie wartości były wyższe o ponad cztery stopnie od normy. Największe odchylenie odnotowano w Finnmarku, gdzie średnia była aż o pięć stopni wyższa niż zwykle.

Dane na łamach NRK potwierdziła badaczka Instytutu Meteorologiczndgo, Nora Mo-Bjørkelund. Wcześniej rekordowa tropikalna noc przypadła w Narviku, gdzie zanotowano minimalnie 20,3 stopnia.
Ekstremalne lato w Norwegii. Gorące, suche i... deszczowe jednocześnie

To rzadkość nawet latem

Meteorolodzy podkreślają, że tropikalne noce w Norwegii są rzadkością nawet w miesiącach letnich. Tym bardziej zaskakuje ich wystąpienie w połowie września. Anita Ager-Wick z Instytutu Meteorologicznego zaznaczyła w rozmowie z NRK, że sytuacja była wynikiem połączenia napływu ciepłego powietrza z południa i silnego, suchego wiatru. Ruch powietrza uniemożliwił ochłodzenie i sprawił, że temperatura utrzymywała się na wysokim poziomie przez całą noc.
Svalbard i Jan Mayen zagrożone? Tak ekstremalnych temperatur jeszcze nie było

Zmiana pogody w północnej Norwegii

Zjawisko tropikalnej nocy w Reipå nie było odosobnione. Podobne warunki panowały również na Helgeland, a w kilku miejscach w Troms, m.in. na Senji, temperatury były bliskie przekroczenia granicy 20 stopni. Choć tam nie udało się osiągnąć progu tropikalnej nocy, wskazania termometrów potwierdzają wyjątkowo ciepły charakter września.

Dane meteorologiczne wpisują się w szersze obserwacje zmian klimatycznych. Wskazują na coraz częstsze występowanie ekstremalnych zjawisk pogodowych w Norwegii i Europie.
