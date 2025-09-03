Svalbard i Jan Mayen zagrożone? Tak ekstremalnych temperatur jeszcze nie było
03 września 2025 13:07
Tundra pęka i zapada się, gdy lodowa zmarzlina topnieje w najgłębszej części Adventdalen na Svalbardzie (20 sierpnia 2025). Fot. Ketil Isaksen, Norweski Instytut Meteorologiczny
Jan Mayen zlokalizowane jest w kierunku południowo-zachodnim w odniesieniu do Svalbardu.CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=292869
Przełomowe zmiany w środowisku przyrodniczym
Proces powodujący osłabienie i „zapadanie się” tundry to efekt wysokich temperatur, które zdaniem naukowców będą wzrastać jeszcze bardziej w ciągu obecnego stulecia. W Longyearbyen prognozuje się nawet wzrost średnich temperatur o pięć do siedmiu stopni Celsjusza, co spowoduje dodatkowe zmiany środowiskowe, zwłaszcza w sezonie zimowym.
Zmiana klimatu na niekorzyść Jan Mayen i Svalbardu
Klimatolodzy zwracają też uwagę na nietypowe zjawiska pogodowe, jak fala upałów w lipcu 2025 roku na terenie Norwegii i sąsiednich krajów nordyckich, która została wzmocniona przez zmiany klimatyczne. Kontrastem była znacząca chłodniejsza końcówka sierpnia z temperaturami poniżej zera na niektórych stacjach pomiarowych.
