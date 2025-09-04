Ekstremalne lato w Norwegii. Gorące, suche i... deszczowe jednocześnie
04 września 2025 15:10
Zmiany klimatyczne wpływające na pogodę są szczególnie zauważalne w Norwegii. Fot. Jan Ovind, materiały prasowe Instytutu Meteorologii (zdjęcie archiwalne
Choć zmiany pogodowe nie są pozytywne, przyniosły znaczne zyski norweskiej turystyce poprzez ocieplenie klimatu.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa
Norweskie zawirowania – susze i ekstremalne opady
W całym kraju suma opadów była o 5 proc. wyższa od średniej, co czyni lato 2025 trzydziestym czwartym najbardziej wilgotnym w serii pomiarów. Największy dobowy opad, 130,9 mm, zanotowano 6 sierpnia w Nilsebuvatnet w Rogaland
