Ekstremalne lato w Norwegii. Gorące, suche i... deszczowe jednocześnie

Zmiany klimatyczne wpływające na pogodę są szczególnie zauważalne w Norwegii. Fot. Jan Ovind, materiały prasowe Instytutu Meteorologii (zdjęcie archiwalne

Norweski Instytut Meteorologiczny podsumował przebieg lata 2025. W całym kraju odnotowano znaczące odchylenia od normy klimatycznej, zarówno pod względem temperatury, jak i opadów. Tegoroczna pora letnia znalazła się w czołówce najcieplejszych w historii pomiarów prowadzonych od 1901 roku.

W południowej części Norwegii sezon został sklasyfikowany jako „ciepły”, a w północnej jako „bardzo ciepły”. Średnia temperatura dla całego kraju była wyższa o 1,1°C od normy i uplasowała lato 2025 na 10. miejscu wśród najcieplejszych od początku pomiarów. Najwyższą temperaturę, 34,9°C, zanotowano 17 lipca w Frosta w Trøndelag, a najniższą – minus 5,9°C – 9 czerwca w Juvvasshøe w Innlandet. Najcieplejsze stacje znajdowały się głównie w Oslo i Drammen.

Choć zmiany pogodowe nie są pozytywne, przyniosły znaczne zyski norweskiej turystyce poprzez ocieplenie klimatu.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Norweskie zawirowania – susze i ekstremalne opady Pod względem opadów lato było zróżnicowane regionalnie. W południowej Norwegii część obszarów Østlandet doświadczyła warunków określanych jako „bardzo suche” lub „ekstremalnie suche”. Z kolei w Vestland, Trøndelag i Møre og Romsdal niektóre stacje odnotowały od 50 do 70 proc. więcej deszczu niż wynosi norma.



W całym kraju suma opadów była o 5 proc. wyższa od średniej, co czyni lato 2025 trzydziestym czwartym najbardziej wilgotnym w serii pomiarów. Największy dobowy opad, 130,9 mm, zanotowano 6 sierpnia w Nilsebuvatnet w Rogaland

Rekordowe wartości odnotowano także w Arktyce. Svalbard Lufthavn zanotował czwartą najcieplejszą letnią średnią w historii pomiarów, ustępując tylko latom 2022–2024. Na Jan Mayen ustanowiono nowy rekord z wartością 6,7°C, przewyższając poprzedni wynik z 2014 roku. Najwyższą temperaturę w regionie arktycznym, 18,8°C, zarejestrowano 5 sierpnia na Bjørnøya, a najniższą, minus 6,3°C, 1 czerwca na stacji Klauva.