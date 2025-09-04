Strona korzysta z plików cookies

  Oslo, Oslo, Norwegia
  Bergen, Vestland, Norwegia
  Jessheim, Akershus, Norwegia
  Stavanger, Rogaland, Norwegia
  Kristiansand, Agder, Norwegia
  Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  Bodø, Nordland, Norwegia
  Sandnes, Rogaland, Norwegia
  Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

1 NOK

Ekstremalne lato w Norwegii. Gorące, suche i... deszczowe jednocześnie

Emil Bogumił

04 września 2025 15:10

Kopiuj link
Ekstremalne lato w Norwegii. Gorące, suche i... deszczowe jednocześnie

Zmiany klimatyczne wpływające na pogodę są szczególnie zauważalne w Norwegii. Fot. Jan Ovind, materiały prasowe Instytutu Meteorologii (zdjęcie archiwalne

Norweski Instytut Meteorologiczny podsumował przebieg lata 2025. W całym kraju odnotowano znaczące odchylenia od normy klimatycznej, zarówno pod względem temperatury, jak i opadów. Tegoroczna pora letnia znalazła się w czołówce najcieplejszych w historii pomiarów prowadzonych od 1901 roku.

Polski Dermatolog w Norwegii - specjalista chorób skórnych

Zasiłek rodzinny i opiekuńczy w Norwegii

Lekcje języka norweskiego online, e-norweski.pl

Ogłoszenia MojaNorwegia

W południowej części Norwegii sezon został sklasyfikowany jako „ciepły”, a w północnej jako „bardzo ciepły”. Średnia temperatura dla całego kraju była wyższa o 1,1°C od normy i uplasowała lato 2025 na 10. miejscu wśród najcieplejszych od początku pomiarów. Najwyższą temperaturę, 34,9°C, zanotowano 17 lipca w Frosta w Trøndelag, a najniższą – minus 5,9°C – 9 czerwca w Juvvasshøe w Innlandet. Najcieplejsze stacje znajdowały się głównie w Oslo i Drammen.
Choć zmiany pogodowe nie są pozytywne, przyniosły znaczne zyski norweskiej turystyce poprzez ocieplenie klimatu.

Choć zmiany pogodowe nie są pozytywne, przyniosły znaczne zyski norweskiej turystyce poprzez ocieplenie klimatu.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Norweskie zawirowania – susze i ekstremalne opady

Pod względem opadów lato było zróżnicowane regionalnie. W południowej Norwegii część obszarów Østlandet doświadczyła warunków określanych jako „bardzo suche” lub „ekstremalnie suche”. Z kolei w Vestland, Trøndelag i Møre og Romsdal niektóre stacje odnotowały od 50 do 70 proc. więcej deszczu niż wynosi norma.

W całym kraju suma opadów była o 5 proc. wyższa od średniej, co czyni lato 2025 trzydziestym czwartym najbardziej wilgotnym w serii pomiarów. Największy dobowy opad, 130,9 mm, zanotowano 6 sierpnia w Nilsebuvatnet w Rogaland
Svalbard i Jan Mayen zagrożone? Tak ekstremalnych temperatur jeszcze nie było
Rekordowe wartości odnotowano także w Arktyce. Svalbard Lufthavn zanotował czwartą najcieplejszą letnią średnią w historii pomiarów, ustępując tylko latom 2022–2024. Na Jan Mayen ustanowiono nowy rekord z wartością 6,7°C, przewyższając poprzedni wynik z 2014 roku. Najwyższą temperaturę w regionie arktycznym, 18,8°C, zarejestrowano 5 sierpnia na Bjørnøya, a najniższą, minus 6,3°C, 1 czerwca na stacji Klauva.
