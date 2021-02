Godzina policyjna: konsultacje przedłużone do niedzieli. „Mamy nadzieję, że nie zrealizujemy tego scenariusza”

Szefowa resortu sprawiedliwości Monica Mæland i minister zdrowia Bent Høie zorganizowali 3 lutego konferencję prasową, na której opowiedzieli o obecnej sytuacji epidemicznej w Norwegii. Spotkanie z prasą rozpoczęło się od najczęściej poruszanego w ostatnich dniach tematu, czyli godziny policyjnej. Minister sprawiedliwości powiedziała, że ma nadzieję, że nigdy nie zostanie ona wprowadzona, jednak dodała, że władze przedłużyły do niedzieli termin konsultacji w tej kwestii.

Temat wprowadzenia w Norwegii godziny policyjnej powrócił jak bumerang w ciągu ostatnich dni. 31 stycznia minął bowiem termin na składanie konsultacji w projekcie. Teraz wiadomo, że nie oznacza to końca sprawy, co potwierdziła dziś minister sprawiedliwości. - Termin konsultacji upłynął w niedzielę, ale niektórzy poprosili o dodatkowy czas i otrzymali go. W praktyce przesłuchanie kończy się w następną niedzielę - powiedziała Monica Mæland. Dodała, że ma nadzieję, że rząd nie zdecyduje się na tak radykalny krok, jednak wszystko zależy od sytuacji epidemicznej. - Musimy zbadać możliwości prawne, jeśli sytuacja stanie się poważniejsza - zaznaczyła, uspokajając, że rząd musi rozważyć nawet najbardziej czarny scenariusz w walce z epidemią.