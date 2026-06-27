27 czerwca 2026 13:22
Flota cieni Putina coraz bliżej Norwegii. Liczby pokazują skalę problemu
Flota cieni coraz odważniejsza? Odnotowali więcej rejsów
W kwietniu 2025 roku przy wybrzeżu był jeden sankcjonowany gazowiec. W kwietniu 2026 roku było ich 11, a liczba sankcjonowanych tankowców ropy wzrosła z 14 do 26. Chemikaliowców było wcześniej jeden. W kwietniu tego roku odnotowano siedem takich jednostek.
Kystverket od jesieni pyta tankowce o dokumenty ubezpieczeniowe. To ważne, ponieważ w razie wycieku koszty sprzątania powinien pokryć ubezpieczyciel, a nie norwescy podatnicy. Norwegia poprosiła o papiery 387 tankowców. Odpowiedziało 307.
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Kontrole na morzu. Norwegia bada ukryte ślady
Instytut Fridtjofa Nansena (FNI) wskazuje, że Norwegia ma możliwość działania wobec takich statków. Andreas Østhagen z FNI mówi, że kraj dysponuje nowymi jednostkami straży przybrzeżnej i może prowadzić kontrole. Podstawą ma być prawo morza. Chodzi między innymi o podejrzenie poważnego zanieczyszczenia lub braku rejestracji statku.
Norwegia jak dotąd działa ostrożnie. Według Østhagena obawy dotyczą eskalacji wobec Rosji oraz możliwych reakcji wobec norweskich jednostek. Inne państwa, w tym Francja, USA i Wielka Brytania, podejmowały działania wobec floty cieni także poza wodami terytorialnymi. Granica tych wód wynosi 12 mil morskich od brzegu.
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