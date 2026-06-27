Flota cieni Putina coraz bliżej Norwegii. Liczby pokazują skalę problemu

Flota cieni ma poruszać się bardziej zdecydowanie niż wcześniej. Fot. Council.gov.ru, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons

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Flota cieni służy do transportu rosyjskiej ropy mimo zachodnich sankcji. Statki są często stare, słabiej udokumentowane i mają niejasną strukturę właścicielską. Kystverket ocenia je jako ryzyko środowiskowe dla Norwegii. Chodzi głównie o pełne tankowce płynące wzdłuż trudnego północnego wybrzeża.

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Flota cieni coraz odważniejsza? Odnotowali więcej rejsów Od kwietnia 2025 roku do kwietnia 2026 roku liczba sankcjonowanych statków przy norweskim wybrzeżu wzrosła o 175 proc. Kystverket wskazuje, że wzrosła też sama liczba jednostek objętych sankcjami. Obecnie jest ich 631. Wśród rejsów dominują tankowce przewożące ropę.



W kwietniu 2025 roku przy wybrzeżu był jeden sankcjonowany gazowiec. W kwietniu 2026 roku było ich 11, a liczba sankcjonowanych tankowców ropy wzrosła z 14 do 26. Chemikaliowców było wcześniej jeden. W kwietniu tego roku odnotowano siedem takich jednostek.



Kystverket od jesieni pyta tankowce o dokumenty ubezpieczeniowe. To ważne, ponieważ w razie wycieku koszty sprzątania powinien pokryć ubezpieczyciel, a nie norwescy podatnicy. Norwegia poprosiła o papiery 387 tankowców. Odpowiedziało 307.

Rosja wskazywana jest jako główne zagrożenie dla Norwegii.Fot. stock.adobe.com/standardowa

Kontrole na morzu. Norwegia bada ukryte ślady Tylko 173 statki miały dokumenty w pełni uporządkowane. 49 jednostek miało nieważne papiery, a częstym problemem było podawanie fałszywego kraju rejestracji. W 85 przypadkach sytuacja pozostała niejasna. Norweskie służby nie zawsze mogły potwierdzić, czy polisa faktycznie obowiązuje.



Instytut Fridtjofa Nansena (FNI) wskazuje, że Norwegia ma możliwość działania wobec takich statków. Andreas Østhagen z FNI mówi, że kraj dysponuje nowymi jednostkami straży przybrzeżnej i może prowadzić kontrole. Podstawą ma być prawo morza. Chodzi między innymi o podejrzenie poważnego zanieczyszczenia lub braku rejestracji statku.



Norwegia jak dotąd działa ostrożnie. Według Østhagena obawy dotyczą eskalacji wobec Rosji oraz możliwych reakcji wobec norweskich jednostek. Inne państwa, w tym Francja, USA i Wielka Brytania, podejmowały działania wobec floty cieni także poza wodami terytorialnymi. Granica tych wód wynosi 12 mil morskich od brzegu.