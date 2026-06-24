24 czerwca 2026 15:47
Pracownicy norweskiej organizacji nie żyją. Zginęli w rosyjskim ataku
Atak na norweski projekt. Są zabici i ranni
Według Johansena minerzy zostali zabici i ranni podczas bezpośredniej konfrontacji z rosyjskimi żołnierzami. Sekretarz generalny dodał, że pracownicy rozminowywania zwykle noszą ubrania jasno wskazujące na związek z Norsk Folkehjelp. Organizacja zatrudnia w Ukrainie ponad 450 osób. Teraz sprawdza, co dokładnie wydarzyło się na miejscu.
Wyróżnione ogłoszeniaWięcej
Ogłoszenia MojaNorwegia
Na zdjęciu: budynki w Borodziance (obwód kijowski) zniszczone w wyniku rosyjskiego ataku.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa
Reakcja Norwegii na atak Rosjan. Pomoc dla rannych
Atak potępił minister rozwoju Åsmund Aukrust z Partii Pracy. Stwierdził, że ataki na humanitarne organizacje rozminowujące, które chronią cywilów i ratują życie, są całkowicie nieakceptowalne. Ocenił je także jako naruszenie podstawowych zasad prawa międzynarodowego. Dodał, że Norsk Folkehjelp wykonuje w Ukrainie dużą i ryzykowną pracę przy usuwaniu min oraz pomocy humanitarnej.
Jeszcze nikt nie skomentowałNapisz pierwszy komentarz