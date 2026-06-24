Pracownicy norweskiej organizacji nie żyją. Zginęli w rosyjskim ataku

Dwóch minerów zginęło w rosyjskim ataku na projekt rozminowywania prowadzony dla Norweskiej Pomocy Ludowej (Norsk Folkehjelp) w Ukrainie. Do ataku doszło w Novopetrivce, poza miastem Krzywy Róg. Kilka osób zostało rannych i trafiło do szpitala.

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Organizacja Norsk Folkehjelp przekazała informacje w krótkim komunikacie prasowym oraz za pośrednictwem NRK. Sekretarz generalny Raymond Johansen poinformował, że zabici i ranni należeli do ukraińskiej organizacji współpracującej z Norsk Folkehjelp. Dodał, że trwa ustalanie dokładnego przebiegu zdarzeń.

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Atak na norweski projekt. Są zabici i ranni Rosjanie uderzyli w jeden z projektów rozminowywania w Novopetrivce. Johansen powiedział na łamach NRK, że zginęły dwie osoby, a kilka kolejnych zostało rannych. Poszkodowani zostali przewiezieni do szpitala. Projekt był prowadzony pod Krzywym Rogiem.



Według Johansena minerzy zostali zabici i ranni podczas bezpośredniej konfrontacji z rosyjskimi żołnierzami. Sekretarz generalny dodał, że pracownicy rozminowywania zwykle noszą ubrania jasno wskazujące na związek z Norsk Folkehjelp. Organizacja zatrudnia w Ukrainie ponad 450 osób. Teraz sprawdza, co dokładnie wydarzyło się na miejscu.

Na zdjęciu: budynki w Borodziance (obwód kijowski) zniszczone w wyniku rosyjskiego ataku.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Reakcja Norwegii na atak Rosjan. Pomoc dla rannych Johansen przekazał, że organizacja koncentruje się na rodzinach ofiar i osobach poszkodowanych. Powiedział też, że trwają działania związane z opieką nad rannymi oraz innymi pracownikami w Ukrainie. Wskazał, że praca pomocowa i humanitarna w czasie wojny wiąże się z dużym ryzykiem. Sam był w Kijowie kilka tygodni wcześniej.



Atak potępił minister rozwoju Åsmund Aukrust z Partii Pracy. Stwierdził, że ataki na humanitarne organizacje rozminowujące, które chronią cywilów i ratują życie, są całkowicie nieakceptowalne. Ocenił je także jako naruszenie podstawowych zasad prawa międzynarodowego. Dodał, że Norsk Folkehjelp wykonuje w Ukrainie dużą i ryzykowną pracę przy usuwaniu min oraz pomocy humanitarnej.