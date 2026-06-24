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  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Aktualności
|
Redakcja
|

24 czerwca 2026 15:47

Pracownicy norweskiej organizacji nie żyją. Zginęli w rosyjskim ataku

Dwóch minerów zginęło w rosyjskim ataku na projekt rozminowywania prowadzony dla Norweskiej Pomocy Ludowej (Norsk Folkehjelp) w Ukrainie. Do ataku doszło w Novopetrivce, poza miastem Krzywy Róg. Kilka osób zostało rannych i trafiło do szpitala.
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Pracownicy norweskiej organizacji nie żyją. Zginęli w rosyjskim ataku
Norweska Pomoc Ludowa regularnie sprzeciwia się atakom kierowanym w ludność cywilną i organizacje pomocowe. Fot. Sean Sutton/Norsk Folkehjelp
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Organizacja Norsk Folkehjelp przekazała informacje w krótkim komunikacie prasowym oraz za pośrednictwem NRK. Sekretarz generalny Raymond Johansen poinformował, że zabici i ranni należeli do ukraińskiej organizacji współpracującej z Norsk Folkehjelp. Dodał, że trwa ustalanie dokładnego przebiegu zdarzeń.
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Atak na norweski projekt. Są zabici i ranni

Rosjanie uderzyli w jeden z projektów rozminowywania w Novopetrivce. Johansen powiedział na łamach NRK, że zginęły dwie osoby, a kilka kolejnych zostało rannych. Poszkodowani zostali przewiezieni do szpitala. Projekt był prowadzony pod Krzywym Rogiem.

Według Johansena minerzy zostali zabici i ranni podczas bezpośredniej konfrontacji z rosyjskimi żołnierzami. Sekretarz generalny dodał, że pracownicy rozminowywania zwykle noszą ubrania jasno wskazujące na związek z Norsk Folkehjelp. Organizacja zatrudnia w Ukrainie ponad 450 osób. Teraz sprawdza, co dokładnie wydarzyło się na miejscu.

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Na zdjęciu: budynki w Borodziance (obwód kijowski) zniszczone w wyniku rosyjskiego ataku.

Na zdjęciu: budynki w Borodziance (obwód kijowski) zniszczone w wyniku rosyjskiego ataku.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Reakcja Norwegii na atak Rosjan. Pomoc dla rannych

Johansen przekazał, że organizacja koncentruje się na rodzinach ofiar i osobach poszkodowanych. Powiedział też, że trwają działania związane z opieką nad rannymi oraz innymi pracownikami w Ukrainie. Wskazał, że praca pomocowa i humanitarna w czasie wojny wiąże się z dużym ryzykiem. Sam był w Kijowie kilka tygodni wcześniej.

Atak potępił minister rozwoju Åsmund Aukrust z Partii Pracy. Stwierdził, że ataki na humanitarne organizacje rozminowujące, które chronią cywilów i ratują życie, są całkowicie nieakceptowalne. Ocenił je także jako naruszenie podstawowych zasad prawa międzynarodowego. Dodał, że Norsk Folkehjelp wykonuje w Ukrainie dużą i ryzykowną pracę przy usuwaniu min oraz pomocy humanitarnej.
Przeczytaj również Młodzi Ukraińcy bez ochrony w Norwegii? "Ukraina potrzebuje młodych mężczyzn"
Jesienią 2025 roku w Ukrainie także doszło do ataku na minerów Duńskiej Rady ds. Uchodźców (Dansk Flyktninghjelp). Rakieta uderzyła wtedy w obwodzie czernihowskim, na północy kraju. Zginęły dwie osoby, a trzy zostały ranne.
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Co to jest rozminowywanie?
Czym zajmuje się Norsk Folkehjelp?
Prawo wojny: co wolno atakować?
Jak pomaga się rannym i rodzinom?
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