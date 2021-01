FHI: pierwszy w Norwegii przypadek południowoafrykańskiej mutacji koronawirusa

Instytut Zdrowia Publicznego (FHI) 4 stycznia poinformował o wykryciu w kraju fiordów pierwszej mutacji wirusa z Republiki Południowej Afryki - zakażona nią osoba przybyła w grudniu do Norwegii z RPA. - Są powody, by zachowywać ostrożność, ale nadal nie jest pewne, jaką rolę odgrywają mutacje w rozprzestrzenianiu się infekcji - podsumowuje Line Vold z FHI.

Czytaj też: W Norwegii wykryto pierwsze przypadki mutacji koronawirusa. Zakażeni to uczestnicy wycieczki

Mutacje bardziej zaraźliwe?

- Mutacja z Republiki Południowej Afryki i angielska mutacja uchodzą za bardziej zaraźliwe niż koronawirus, ale nie wydają się stwarzać większego ryzyka poważnej choroby w oparciu o to, co wiemy obecnie - wyjaśniła Line Vold, szefowa działu w FHl.



Dodała też, że aby móc postawić tezę, należy najpierw przeprowadzić badania. - Mutacje te wykryto w kilku krajach europejskich i są powody, by sądzić, że mogą istnieć również w krajach, w których genom wirusa nie jest badany, a zatem nie można ich wykryć. Kiedy więcej państw rozpocznie takie badania, uzyskamy lepszy wgląd w częstotliwość występowania mutacji - podsumowała.



FHI zastanawia się, czy odmiana z RPA będzie bardziej zaraźliwa od mutacji wykrytej na Wyspach.