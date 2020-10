W Norwegii wykryto pierwsze przypadki mutacji koronawirusa. Zakażeni to uczestnicy wycieczki

W Norwegii odnotowano pierwsze przypadki osób zarażonych zmutowaną wersją koronawirusa. Jego pojawienie się nad fiordami Instytut Zdrowia Publicznego (Folkehelseinstituttet) wiąże na razie z wycieczką autokarową, w której uczestniczyli zakażeni pasażerowie i która doprowadziła do małych ognisk infekcji w kilku miejscach w kraju.

Informacje te w połowie października przedstawił Stortingowi minister zdrowia Bent Høie. – Wirus należy do podgrupy genetycznej i ma unikalne mutacje, których wcześniej nie widzieliśmy w Norwegii. Jedna z nich może prawdopodobnie zwiększyć zdolność wirusa do infekowania komórek, a tym samym sprawić, że będzie bardziej zaraźliwy – powiedział.

Trasa pełna infekcji

Wspomniana wycieczka rozpoczęłą się 15 września, trwała sześć dni i obejmowała 14 przystanków w sumie w ośmiu okręgach. Autokar z pasażerami w wieku 67-84 lat odwiedził sześć miejsc noclegowych podczas podróży przez Østlandet, Dovre i Vestlandet. Uczestnicy podróży to mieszkańcy Jæren. Według Instytutu Zdrowia Publicznego pasażerowie spowodowali lokalne przypadki infekcji, m.in. w Røros, Lillehammer, Dovre, Molde, Førde i Kvam, a także dalej w Lillehammer, Molde i Kristiansund.



Z sześciodniową wycieczką powiązano ponad 100 przypadków infekcji. FHI zbadał materiał genetyczny koronawirusa pobrany od wielu jej uczestników – w efekcie wykryto wariant wirusa ze zmianą w największym białku powierzchniowym, tak zwanym białku wypustek, odpowiedzialnym za zdolności wirusa do wiązania się z komórkami człowieka. Należy on do genetycznej podgrupy o nazwie B. 1.160.