Erna Solberg po przegranej w wyborach gratuluje rywalowi. Już myśli o rewanżu za cztery lata

Erna Solberg pełniła funkcję premier Norwegii od 2013 roku. flickr.com/ Statsministerens kontor/ fot. Morten Brakestad/Stortinget/ https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/

Po ośmiu latach pełnienia funkcji premiera Norwegii Erna Solberg ustąpi ze stanowiska. W tegorocznych wyborach do norweskiego parlamentu większość głosów uzyskała bowiem Partia Pracy pod przewodnictwem Jonasa Gahr Støre, i to właśnie on późną jesienią zajmie miejsce Solberg.

Jak poinformowała obecna jeszcze premier podczas konferencji prasowej 14 września, rozmawiała już z królem Norwegii i potwierdziła, że złoży rezygnację, kiedy tylko pojawi się plan budżetowy, a nowy rząd będzie gotowy do przejęcia przez Ap. Wiadomo jednak, że Erna Solberg pozostanie liderką konserwatystów. Planuje ona bowiem poprowadzić partię Høyre do zwycięstwa w wyborach w 2025 roku.

Życzy powodzenia Partii Pracy – To jest dzień, w którym wszyscy możemy podsumować, że wyborcy zabrali głos, a większość zagłosowała na partie, które chcą innego rządu – powiedziała Erna Solberg podczas powyborczej konferencji. W skład obecnego wchodzą konserwatyści, Chrześcijańska Partia Ludowa i liberałowie (Høyre, Kristelig Folkeparti i Venstre).

Powtórzyła również gratulacje z okazji zwycięstwa swojego politycznego rywala, przewodniczącego Partii Pracy. – Przed nim wielkie i ważne zadania. Życzę mu powodzenia – dodała.

Partia Pracy wejdzie w skład rządu po raz pierwszy od ośmiu lat. Źródło: /Na zdjęciu: Jonas Gahr Støre, Fot. materiały prasowe Partii Pracy, Flickr.com (CC BY-ND 2.0)

Solberg podziękowała również wszystkim kolegom i wolontariuszom, którzy pomagali przy kampaniach wyborczych różnych partii, a także samym głosującym, bez względu na ich faworytów.

Solberg dumna z osiągnięć swojego rządu Nie zabrakło też oczywiście podsumowań. – Z dumą patrzę wstecz na te osiem lat. (...) Stworzyliśmy więcej miejsc pracy, inwestycje w zdrowie psychiczne, podnieśliśmy poziom edukacji w szkołach, spadają emisje, a zielona zmiana w sektorze biznesowym jest w pełnym rozkwicie – powiedziała Solberg.

Podkreśliła także, że chociaż w ostatnich latach konserwatyści udzielali się w czterech różnych kolaboracjach rządowych, to wszystkie sukcesy opierały się na szerokiej współpracy obywatelskiej. – Chciałbym podziękować Partii Liberalnej, Chrześcijańskiej Partii Ludowej i Partii Postępu za dobrą współpracę – dodała.

Erna Solberg podkreśliła jednocześnie, że kwestie, o które walczył jej rząd, będą dla niego równie ważne, gdy przegrane partie przejdą do opozycji. W ciągu ostatnich ośmiu lat opracowały one bowiem wiele nowych polityk i wykorzystają czas w opozycji do dalszej pracy nad nimi.