Ekstremalne warunki pogodowe w Norwegii: transport sparaliżowany
12 stycznia 2026 10:29
Widok z kamery drogowej w okolicy Lillesand. Fot. kamera drogowa Statens vegvesen
Wyróżnione ogłoszeniaWięcej
Ogłoszenia MojaNorwegia
Silny wiatr uderza w transport lotniczy
Odwołania i opóźnienia dotyczą także lotniska Bergen Flesland. Anulowano m.in. połączenia krajowe i zagraniczne. Problemy występują również w Sogndal i Florø. SAS przekazał, że bezpieczeństwo pasażerów i załóg pozostaje priorytetem, a podróżni są informowani bezpośrednio o zmianach.
Norweski Instytut Meteorologiczny ostrzega przed opadami śniegu do 40 cm w obrzeżach Agder w poniedziałek i w nocy z poniedziałku na wtorek. Il. Norweski Instytut Meteorologiczny
Śnieg, zamknięte drogi i ostrzeżenia
Zamknięto kilka górskich przełęczy, w tym rv. 13 Vikafjellet i fv. 50 Hol–Aurland. Na E134 Haukelifjell oraz rv. 7 Hardangervidda wprowadzono ruch w kolumnach. Problemy zgłaszane są także na mostach, m.in. Hardangerbrua i Sotrabrua. Wstrzymano część przepraw promowych w Vestlandet.
Raport Norwegia
Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.
Jeszcze nikt nie skomentowałNapisz pierwszy komentarz