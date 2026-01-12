Strona korzysta z plików cookies

  Oslo, Oslo, Norwegia
  Bergen, Vestland, Norwegia
  Jessheim, Akershus, Norwegia
  Stavanger, Rogaland, Norwegia
  Kristiansand, Agder, Norwegia
  Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  Bodø, Nordland, Norwegia
  Sandnes, Rogaland, Norwegia
  Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

1 NOK

Aktualności

Ekstremalne warunki pogodowe w Norwegii: transport sparaliżowany

Redakcja

12 stycznia 2026 10:29

Kopiuj link
Ekstremalne warunki pogodowe w Norwegii: transport sparaliżowany

Widok z kamery drogowej w okolicy Lillesand. Fot. kamera drogowa Statens vegvesen

Silny wiatr i intensywne opady śniegu paraliżują transport na południu i zachodzie Norwegii. Odwołane są loty, wstrzymano ruch na lotniskach, zamknięto drogi i odcinki kolejowe.

W poniedziałek, 12 stycznia rano warunki pogodowe w Vestlandet były bardzo trudne. Największe problemy dotyczą lotnictwa, żeglugi oraz ruchu drogowego. Obowiązują liczne ostrzeżenia meteorologiczne. Służby informują o dalszych utrudnieniach w ciągu dnia.
Tak źle jeszcze nie było. To pierwszy taki rok w Norwegii

Silny wiatr uderza w transport lotniczy

Na lotnisku Stavanger Sola doszło do całkowitego wstrzymania ruchu lotniczego. Około godz. 09.00 nie startowały ani nie lądowały samoloty. Przyczyną był silny wiatr i problemy z odlodzeniem maszyn. Avinor informuje o porywach do 100 km/h w okolicy Stavanger.

Odwołania i opóźnienia dotyczą także lotniska Bergen Flesland. Anulowano m.in. połączenia krajowe i zagraniczne. Problemy występują również w Sogndal i Florø. SAS przekazał, że bezpieczeństwo pasażerów i załóg pozostaje priorytetem, a podróżni są informowani bezpośrednio o zmianach.
Norweski Instytut Meteorologiczny ostrzega przed opadami śniegu do 40 cm w obrzeżach Agder w poniedziałek i w nocy z poniedziałku na wtorek.

Norweski Instytut Meteorologiczny ostrzega przed opadami śniegu do 40 cm w obrzeżach Agder w poniedziałek i w nocy z poniedziałku na wtorek. Il. Norweski Instytut Meteorologiczny

Śnieg, zamknięte drogi i ostrzeżenia

Duże części kraju objęte są ostrzeżeniami pogodowymi. W Agder obowiązuje pomarańczowy alert związany z intensywnymi opadami śniegu. Lokalnie może spaść do 40 cm opadów. Meteorolodzy ostrzegają też przed porywami wiatru do 140 km/h.

Zamknięto kilka górskich przełęczy, w tym rv. 13 Vikafjellet i fv. 50 Hol–Aurland. Na E134 Haukelifjell oraz rv. 7 Hardangervidda wprowadzono ruch w kolumnach. Problemy zgłaszane są także na mostach, m.in. Hardangerbrua i Sotrabrua. Wstrzymano część przepraw promowych w Vestlandet.
Rekordowe dane z morza. 2025 rok przeszedł do historii
Silny wiatr ma utrzymywać się do popołudnia, a wieczorem ponownie się nasilić. Operatorzy dróg, lotnisk i sieci energetycznych podnieśli gotowość. BKK informuje o zwiększonej czujności ze względu na ryzyko uszkodzeń linii energetycznych. Służby apelują o śledzenie komunikatów i dostosowanie planów podróży do aktualnych warunków.
Raport Norwegia

