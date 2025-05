Dzień Wniebowstąpienia 2025 i długi weekend w Norwegii: jaka będzie pogoda?

Lavtrykk forblir vest for landet og sørger for skiftende vær denne langhelgen



Lørdagen byr på mye sol og lite nedbør Østafjells

Det gjelder nok å finne sola mellom bygene i vest og i Trøndelag

